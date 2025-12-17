Messerattacke am Bahnhof Mödling: 18-Jähriger nach Streit verletzt

Ein 18-jähriger Mann aus Mödling wurde am Dienstagabend Opfer einer mutmaßlichen Messerattacke am Bahnhof Mödling. Der junge Mann erlitt Schnitt- und Stichverletzungen und musste im Landesklinikum Baden medizinisch versorgt werden. Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Verdächtigen. Eskalation nach Zigarettenanfrage Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 18.35 Uhr. Ein bisher unbekannter Mann soll den 18-Jährigen zunächst um eine Zigarette gebeten haben. Anschließend soll der mutmaßliche Täter den jungen Mann beschimpft und ihm die brennende Zigarette ins Gesicht geworfen haben.

Daraufhin kam es zu einer Rangelei, in deren Verlauf der Verdächtige mit einem Kampfmesser mit einer Klingenlänge von etwa 10 bis 15 Zentimetern von hinten auf das Opfer eingestochen haben soll. Polizei bittet um Hinweise Der mutmaßliche Angreifer flüchtete nach Angaben der Polizei zu Fuß in Richtung Stadtzentrum Mödling. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei beschreibt den Gesuchten als etwa 2 Meter großen Mann im Alter von 25 bis 30 Jahren mit dunklen kurzen Haaren und Kinnbart, ausländischer Herkunft.