Lösung im Streit um Gnadenhof möglich

Den „Alternativ-Plan“ erarbeitete ein Architekt. Er legte die Trassenführung in seiner Variante so an, dass weder das Gebäude, noch das Grundstück des Gnadenhofs beschädigt werden würden. Zudem würde durch diese Variante auch weniger Schüttmaterial verwendet. „Die Behörde hat die neue Trassenführung vermessen. In den nächsten drei Wochen wird ein Plan erstellt“, sagt Plank. Auch der Bürgermeister von Brand-Laaben, Helmut Linter, ist vorsichtig optimistisch: „Wenn es eine Einigung gibt, würde mich das freuen.“ Für einen entsprechenden Bescheid fehle ihm dann nur noch ein geologisches Gutachten. „Sobald ich das habe, können wir den Rechtsstreit innerhalb von zwei Wochen beenden“, sagt Lintner. Ob es tatsächlich soweit kommt, entscheidet sich nächste Woche. Da soll der neue Plan unterzeichnet werden.