Lkw-Kabine kippte: Bub wurde verletzt

Vermutlich durch ein Bremsmanöver löste sich während der Fahrt auf der Hauptstraße in Breitenfurt am Mittwochnachmittag die Lenkerkabine eines Klein-Lkw und kippte nach vorne. Der 52-Jährige Fahrer verriss das Lenkrad, das Fahrzeug rammte in der Folge einen parkenden Pkw und eine Betonmauer. Just zu diesem Zeitpunkt war ein siebenjähriger Bub im Unfallbereich unterwegs.

Laut Augenzeugen war der Lenker des Klein-Lkws wegen eines wendenden Fahrzeugs auf der Hauptstraße zum starken Abbremsen gezwungen. Warum die Fahrerkabine dabei nach vorne kippte, ist unklar. Das Fahrzeug wird untersucht.

Der Siebenjährige wurde mit per Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Mödling geflogen. Er wurde zum Glück nur leicht verletzt.