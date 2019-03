Lkw-Brand in Gerasdorf: Feuer griff auf mehrere Autos über

In Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) ist am Freitag ein Lkw in Brand gestanden. Der Lastwagen war am Bahnhofsgelände in der Weinviertler Gemeinde mit dem Ladekran in das Schaltgerüst der Oberleitung geraten. Die Flammen griffen in der Folge auf mehrere geparkte Pkw über, sagte Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Sechs Autos brannten aus, fünf weitere wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand.