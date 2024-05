Ein regelrechter Blechsalat empfing die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsbach (Bezirk Amstetten) am Dienstag am Einsatzort. Dort war am Nachmittag ein mit Blechteilen beladener Lkw-Anhänger in einen Graben gestürzt. Den Laster selbst konnte der Chauffeur, der zum Glück unverletzt geblieben war, auf der Straße halten.

Bei der Ortschaft Hinterberg hatte der Fahrer auf einer Landesstraße kurzzeitig die Kontrolle über seinen Lkw-Zug verloren. Dabei kippte der Anhänger mit einem beladenen Container weg, riss sich los und kollerte über einen Abhang.