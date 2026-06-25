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Niederösterreich

Weinviertel: Lipizzaner- und Wein-Gala am Heldenberg

Am 27. Juni springen am Weinviertler Heldenberg im Bezirk Hollabrunn nicht nur die Pferde, es klirren auch die Weingläser.
25.06.2026, 11:06

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Ein Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule zeigt vor Publikum am Heldenberg eine Dressur-Piaffe.

Was edle Pferde und regionaler Wein gemeinsam haben? Beides finden Besucherinnen und Besucher des Weinviertler Heldenbergs am 27. Juni im Englischen Garten vor. Bei der Lipizzaner-Gala zeigen berühmte Hengste klassische Reitkunst und bei der Wein-Gala präsentieren Winzer regionale Tropfen. 

Tierische Unterhaltung

Die weißen Hengste der Spanischen Hofreitschule treten jedes Jahr zur Sommerzeit ihren wohlverdienten Urlaub im Ausbildungszentrum am Heldenberg an. Bevor es für die Pferde in den Sommerurlaub geht, präsentieren sie bei der jährlichen Lipizzaner-Gala allerdings noch einmal ihr Können - und das bereits zum siebzehnten Mal in Folge. 

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Mit von der Partie ist auch dieses Jahr wieder "Rosenheim-Cop" Max Müller. Der Schauspieler und Musiker präsentiert, passend zu den edlen Pferden, sein Programm "Tierisch". Auch musikalische Einlagen seinerseits, von Mozart bis Schlager, sollen für ein abwechslungsreiches Programm sorgen. 

Weinverkostung im Vorfeld

Die Moderation des Events übernimmt unterdessen Pferdeexperte Christian Plettenberg. Er führt ab 19 Uhr durch den Abend. Einlass zum Event ist bereits eine Stunde vorher, um 18 Uhr

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Im Vorfeld der Lipizzaner-Gala findet am 27. Juni noch eine zweite Veranstaltung am Heldenberg statt. Die Wein-Gala im Englischen Garten lädt bis 16 Uhr nicht nur zur Verkostung von vergorenen Trauben, sondern auch zum Genuss von regionalen Produkten wie Gröstel, Bratwurst oder Kotelett-Semmel ein. 

Hollabrunn
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