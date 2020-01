Linienbus fuhr in Stadtmauer in Groß-Enzersdorf: Verletzte Personen

In Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Der Linienbus 26A ist in Groß-Enzersdorf in die Stadtmauer gefahren. Der Unfall dürfte sich bei der Bushaltestelle " Groß-Enzersdorf Stadtmauer" ereignet haben.

„Es mussten ein paar Personen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Mauer ist so weit beschädigt, dass ein Teil abgetragen werden muss“, sagt Werner Hofinger von der Bezirksstelle Groß-Enzersdorf des Roten Kreuzes.

Die Mauer sei so stark beschädigt, dass ein Teil abgetragen werden muss. Die Feuerwehr sei nun dabei, die Stadtmauer so weit statisch zu sichern, damit das Haus, dass sich dahinter befindet, geschützt ist.