Wiener-Linien-Bus fährt in Stadtmauer: Verletzte

In Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Der Linienbus 26A ist in Groß-Enzersdorf in die Stadtmauer gefahren. Der Unfall hat sich bei der Bushaltestelle " Groß-Enzersdorf Stadtmauer" ereignet. „Unserem Busfahrer ist schwarz vor Augen geworden, als er in die Station eingefahren ist“, sagt Lisa Schmid, Pressesprecherin bei den Wiener Linien. „Er ist daher weiter in die Stadtmauer gefahren. Wie das passieren konnte, werden wir in den kommenden Tagen herausfinden.“

Der Busfahrer und drei Passagiere sind leicht verletzt, heißt es beim Roten Kreuz. „Die Mauer ist so weit beschädigt, dass ein Teil abgetragen werden muss“, sagt Werner Hofinger von der Bezirksstelle Groß-Enzersdorf des Roten Kreuzes.

Die Feuerwehr sei nun dabei, die Stadtmauer so weit statisch zu sichern, damit das Haus, dass sich dahinter befindet, geschützt ist. Die Hausbesitzerin hat einen Schock erlitten. Ein Notarztwagen und zwei Rettungsautos waren am Unfallort.