Liftbetrieb am Hochkar gerettet

Das Zittern um die Fortführung der Lifte dauerte bis gestern. Standen doch auch die Zerschlagung und der Ausverkauf der Aufstiegshilfen im Raum.

Das Land hatte zwar über ihre Bergbahnen AG nach der Konkurseröffnung den Viererlift auf das Hochkar gemietet, um den Sommerbetrieb zu retten. Um drei Millionen Euro wollte man für die gesamte Infrastruktur übernehmen. Das war Masseverwalter Christian Kies zu wenig: Der Wert der Anlagen und Gebäude war mit neun Millionen Euro bewertet worden. Gestern erhöhten Land und Schröcksnadel auf 3,2 Millionen Euro und erhielten den Zuschlag. Andere Anbieter gab es nicht.

"Eine Zerschlagung hätte die Region massiv geschwächt", zeigte sich Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav in einer ersten Reaktion zufrieden. Jetzt geht es darum, das Hochkar weiterhin als attraktives Sommer- und Winterangebot zu positionieren." Das exakte Zukunftskonzept will sie am Donnerstag präsentieren.

Geschäftsführer Markus Schröcksnadel, dessen Gruppe auch die Ötscherlifte betreibt, will "nun verstärkt auf die touristischen Partner in der Region zugehen und Gespräche zum Neubeginn führen". Wie Schröcksnadel betonte auch die Göstlinger Tourismus-Geschäftsführerin Elisabeth Fahrnberger, dass es wichtig war, jetzt den kommenden Winterbetrieb zu sichern. "Wir sind sehr glücklich. Die ständige Unsicherheit hat ein Ende. Jetzt können die Betriebe ordentlich planen", meinte sie.