NS-Liedertexte: Burschenschaft fälschte keine Beweismittel

Der Fall hatte Ende Jänner einen politischen Erdrutsch ausgelöst und Niederösterreichs FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer den politischen Kopf gekostet. Er legte alle politischen Funktionen zurück. Nun zeichnet sich in der NS-Liederbuchaffäre der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt die bereits erwartete Wende ab. Laut einem Gutachten des Bundeskriminalamtes ( BK) haben die Verantwortlichen keine Verschleierungshandlungen gesetzt um den Skandal oder eine Strafverfolgung abzuwenden. Die Schwärzungen der skandalösen Textpassagen in den Liederbüchern sind lange vor Bekanntwerden der Affäre passiert. Laut Gutachten mindestens 70 Tage vor dem Aufkommen des Falles. Es könnte aber genauso gut Jahre davor gewesen sein. Genauer ließ sich der Zeitpunkt mit Hilfe der chemischen Analysen nicht mehr datieren, heißt es in dem Gutachten des Büros für Kriminaltechnik im BK.

Damit liegt nun auch für die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt auf der Hand, dass in der Angelegenheit keine Beweismittelfälschung stattgefunden hat. Die Unterlagen werden aber derzeit noch genau geprüft, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Erich Habitzl.