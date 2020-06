Liebesbotschaft im Rapsfeld

Eine Liebesbotschaft mitten in einem Rapsfeld im niederösterreichischen Mostviertel zieht derzeit Flugobjekte jeder Art besonders an. Kein Wunder, denn ein Heiratsantrag in der Größe eines Fußballplatzes ist schließlich auch nicht alle Tage zu bewundern.

Der KURIER konnte ausforschen, wem das Meisterwerk in der Blütenpracht gewidmet ist. Maria Hauer, 22, aus Ardagger, die bis Ende des Vorjahres als NÖ Mostkönigin amtierte, ist die Adressatin der Botschaft. Ihr Freund Bernhard Langreiter überraschte sie bei einer Ballonfahrt mit dem herzlichen Heiratsantrag. „Natürlich habe ich Ja gesagt, ich war völlig perplex", erzählt Maria. Die Freude sei riesengroß gewesen, im Mai 2013 wird geheiratet.