Leuchtende Kinderkleidung für mehr Sicherheit

Bisher hatte sich das Unternehmen aus dem Bezirk St. Pölten-Land zudem auf Winterbekleidung für Kinder bis zwölf Jahre spezialisiert, nun geht man auch in das Frühjahr und in den Sommer hinein. „Ende Februar präsentieren wir eine 3-Lagen-Jacke“, so der 44-Jährige. Die sei nicht nur „funktionelle Königsklasse“ sondern leuchtet. „Sie ist mit LED-Schläuchen ausgestattet, da kann man eine Powerbank anschließen. Damit ist das Kind jederzeit sichtbar, was die Sicherheit erhöht“. Mit dieser Jacke ist „DRAUSSEN“ auch bei der Puls 4-Investorenshow „2 Minuten 2 Millionen“ am 23. Februar dabei.