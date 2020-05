Letzte Ehre für Paul Walker

Es war nicht mehr zu stoppen. Aber es ist fantastisch, sie kommen alle wegen Paul Walker.“ Mit glänzenden Augen beobachtete der Burgenländer Kristian Zecevic, wie sich Sonntagnachmittag ein riesiger Parkplatz bei der Shopping-City-Süd in Vösendorf sekündlich mit bunten, nervös aufheulenden Edelkarossen füllte. Zu Ehren des vor einer Woche in Santa Clarita bei Los Angeles bei einem Autounfall ums Leben gekommen Hollywood-Stars Paul Walker, 40, veranstalteten die Fans seiner Kinohits „Fast and Furious“ (so wie weltweit in vielen Städten) ein Gedenktreffen.