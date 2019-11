Leopoldi: Alle feiern, nicht alle haben frei

Einen freien Tag am Leopolditag gibt es in Niederösterreich auch für zahlreiche Bankangestellte. Früher hatten alle Banken im Land geschlossen und auch heute bleiben etliche an diesem Tag zu oder haben reduzierte Öffnungszeiten. Zum Beispiel einige Filialen der Sparkassen: „Der Landesfeiertag ist für Sparkassenangestellte dienstfrei. Als Unternehmen in einem wirtschaftlichen Wettbewerb kann jedoch jede Sparkasse selbst individuell entscheiden, trotz des Landesfeiertages, ihren Kunden zur Verfügung zu stehen“, erklärt Ingrid Herzog vom Landesverband der Niederösterreichischen Sparkassen. Das gilt auch für die Raiffeisenbanken. Mitarbeiter, die am Leopolditag arbeiten müssen, bekommen dafür an einem anderen Tag frei.

Dass der Leopolditag auch für Mitarbeiter von diversen Bankinstituten als Feiertag gilt, geht auf eine Zeit zurück, als die Bankbediensteten noch Beamte waren. Wer in Niederösterreich am Freitag eine Bank aufsuchen möchte, sollte sich in jedem Fall über die Öffnungszeiten informieren.