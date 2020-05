Lengenfeld: "Elektrischer" Bürgermeister

Seit sieben Wochen ist mein Auto nicht mehr aus der Garage gekommen", lacht Otmar Gschwantner. Der Bürgermeister von Lengenfeld, Bezirk Krems, klopft stolz auf den Plastik-Kotflügel seines neuen Gefährts, das er sich zum 60. Geburtstag schenkte: Es ist ein Elektromobil, eine Art Golfwagen, mit dem er seither nahezu lautlos seine Runden durch das Gemeindegebiet zieht.



"Jetzt müssen wir das Fenster im Gemeindeamt offen lassen, damit wir hören, wenn er kommt", scherzt Gemeindesekretär Gerhard Hinterecker.

Sein Fahrzeug kann Gschwantner jetzt nicht nur an seiner privaten Fotovoltaikanlage daheim auftanken, sondern auch an der Elektrotankstelle auf seinem Golfplatz. Dort darf ab sofort jeder sein Elektrofahrzeug gratis aufladen, der Golf spielt, oder das Restaurant besucht.



Die Anlage ist aber nur die jüngste Investition der Weinbaugemeinde in nachhaltige Versorgung: Sie hat sich in den vergangenen Jahren engagiert in Sachen erneuerbare Energie vorangearbeitet. Auslöser war das Interesse von Vizebürgermeister Ernst Thaller, den das Thema fasziniert und der Gschwantner "bekehrt" hat.