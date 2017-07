Leitsberg: "Spiderman" brach in Firma ein

Eine erste heiße Spur verfolgen Ermittler nach einem Einbruch am 6. Juli in ein Firmengebäude in Leitsberg im Bezirk St. Pölten. Die Unbekannten schlugen zwischen zwei und vier Uhr Früh zu - und wurden dabei fotografiert. Einer der Täter setzte sich eine "Spiderman"-Mase auf, der andere trug ein helles T-Shirt mit einem Vogelmotiv (Papagei).

Laut einem Fahnder erbeuteten das Duo Werkzeug und Bargeld in der Höhe von rund 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden unter 059133/3161 erbeten.