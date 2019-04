Leistungsschau in der Luft und am Boden in der Buckligen Welt

Die weltbekannte Kunstflugstaffel „ Flying Bulls“ wird bei der Leistungsschau in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt) Anfang Mai ihr Können zeigen. Unter den Piloten ist auch Weltmeister Sigi „Blacky“ Schwarz. Am ersten Tag der Leistungsschau, am Mittwoch, 1. Mai, gibt es ab 15 Uhr eine seiner Hubschrauberkunstflugshows zu erleben.

Sigfried Schwarz war der erste zivile Hubschrauberschüler in Österreich. Er holte zwei Goldmedaillen bei der Hubschrauber-Freestyle Weltmeisterschaft in Russland 2012 und Polen 2015. Seit 2000 ist er Pilot bei den Salzburger „ Flying Bulls“, mittlerweile ist er Chefpilot und Flugbetriebsleiter der Helikopter. Er beeindruckt mit für Helikopter unmöglich erscheinende Stunts mit. Auch am Samstag, 4. Mai, gibt es am Himmel über Krumbach spektakuläre Aktionen zu sehen: Dieser Tag steht ganz im Zeichen der Airshow. Der Startschuss fällt um 12 Uhr mit einer Modellflugshow. Am Abend zeigen dann in einer speziellen Show einige Fallschirmspringer ihr Können. Um 18:30 Uhr beginnt dann die eigentliche Flugshow der „ Flying Bulls“ – zu sehen sind Formationsflüge sowie außergewöhnliche Kunstflüge.

Die „ Flying Bulls“ sind eine Crew von Flugzeugenthusiasten, deren Leidenschaft seltener historischer Flugzeuge und Helikoptern gilt. Ihre Shows sind auch immer Teil der „Airpower“, die heuer am 6. und 7. September in Zeltweg in der Steiermark stattfindet.