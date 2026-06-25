Leichenfunde in NÖ: Drei tote Männer aus Marchfeldkanal geborgen

Im Bezirk Korneuburg sind am Donnerstag in der Früh im Marchfeldkanal bei Gerasdorf drei Leichen entdeckt worden. Die jungen Männer aus dem Raum Wien waren bereits Anfang der Woche anscheinend zu einem gemeinsamen Ausflug mit Stand Up-Paddles aufgebrochen und galten seit Montag als vermisst.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal Wehranlage im Marchfeldkanal: Bei der Durchfahrt besteht Lebensgefahr

Landeskriminalamt ermittelt Im Zuge einer umfangreichen Suchaktion wurden die Leichen schließlich am Donnerstag im Wasser aufgefunden, wie der KURIER aus Polizeikreisen erfahren hat. Die Freiwillige Feuerwehr Gerasdorf forderte den Tauchdienst an, worauf Einsatztaucher der Berufsfeuerwehr Wien an die Einsatzstelle zum Marchfeldkanal ausrückten. Die Taucher bargen alle drei Leichen. Zur Klärung der Todesumstände hat das Landeskriminalamt Niederösterreich die Ermittlungen übernommen. Tatortspezialisten sind seit Donnerstagvormittag mit der Spurensicherung am Fundort beschäftigt.