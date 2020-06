Lehrerin radelt und läuft allen davon

Wenn du lang über weites, flaches Land läufst, wo blöd gesagt, nichts ist, muss man auch im Kopf stark sein. Niemand ist vor einem Abbruch gefeit und da muss man sich selbst motivieren können." Das scheint Michaela Rudolf aus St. Pölten ja perfekt gelungen zu sein: Nach vier Flachland-Laufrunden zu je 10,5 Kilometer Länge landete die 40-Jährige kürzlich beim Ironman in Podersdorf einen souveränen Sieg. Nach ihr rührte sich an der Ziellinie eine halbe Stunde lang nichts, bevor eine Konkurrentin ankam. Nach einem dritten Platz beim Ironman Klagenfurt hat die 40-jährige damit den Staatsmeistertitel erobert.

Knapp 9,33 Stunden dauerte die Tortur aus 3,86 km Schwimmen (im Neusiedler See), 180 km radeln – "meine Paradedisziplin" – und einem Marathon. "Wer sich am meisten quälen kann, gewinnt" weiß Rudolf. Sie trainiert 20 bis 30 Stunden wöchentlich. Typischer Radausflug einer Eisenlady:"Nach Mariazell, wenn ich es gemütlich anlege."

Ihre Schwimmkünste verbessert sie im Freibad und der Aquacity St. Pölten. Für Gesprächsstoff ist gesorgt. Sowohl beim ASKÖ Sparkasse Hainfeld, ihrem Stammverein, als auch in Langenlois, wo Michaela Rudolf an der Fachschule für Sozialberufe unterrichtet. Sport, eh klar, Englisch und politische Bildung. "Die Schüler sind schon sehr stolz auf mich." 2013 will sie sich in der Schule rarer machen und eine späte Profikarriere starten. "Die WM in Hawaii ruft."