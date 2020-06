Lehren aus Amoklauf: Ausrüstung wird verbessert

Als Huber in Lassinghof die beiden Beamten des Streifenwagens „Scheibbs1“ erschoss und mit einem Opfer im Wagen flüchtete, wusste die Polizei lange Zeit nicht, wo sich der Täter befindet. Die Einsatzleitung stieß technisch gesehen an ihre Grenzen. Denn das Funkgerät im Streifenwagen ließ sich in dem ländlichen Gebiet mittels „Funkzellenortung“ nur ein einziges Mal lokalisieren. Daher sollen mittels der flächendeckenden Umstellung auf Digitalfunk alle Streifenwagen in Zukunft per GPS angepeilt werden können. In Wien geht das schon, in den Bundesländern ist man noch nicht so weit. Auch aus der Tatsache, dass Huber auf seinem Anwesen in Großpriel (Bezirk Melk) beinahe den gepanzerten BMW der Cobra durchschoss, zieht die Polizei Konsequenzen. Es werden stärker gepanzerte Fahrzeuge verteilt auf ganz Österreich angeschafft. Kogler will sich diesbezüglich auch mit dem Bundesheer abstimmen.

Der Polizeieinsatz hat außerdem die seit Jahren herrschende Debatte um die Zweckmäßigkeit der Polizeimunition erneut angeheizt. Der Sachverständige, Armin Zotter, der die Schusswechsel des Amoklaufes minutiös rekonstruiert hat, empfiehlt den Umstieg auf „mannstoppende“ Deformations-Munition. Die Ergebnisse der Evaluierung fließen nun in jenes Polizei-Projekt ein, dass sich seit 2013 um die Munitionsfrage kümmert.