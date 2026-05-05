Niederösterreich

Poysdorf: Das passiert jetzt in den Weingärten

Discgolf im Weingarten und mehr - die Leader-Region Weinviertel Ost begegnet regionalen Herausforderungen mit drei konkreten Lösungen.
05.05.2026, 08:59

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Vier Personen stehen vor einem Gasthaus neben einem LEADER-Region-Aufsteller und halten ein grünes Zahnrad mit der Aufschrift #LEADERwirkt.

Leerstände in den Ortszentren, eine alternde Bevölkerung und wirtschaftlicher Druck in der Landwirtschaft - im östlichen Weinviertel ist die Bevölkerung mit umfangreichen Herausforderungen konfrontiert. 

Die Leader-Region Weinviertel Ost ist ein Zusammenschluss von 58 Gemeinden in den Bezirken Mistelbach, Gänserndorf und Korneuburg und will sich diesen Problemen annehmen. Exemplarisch dafür sind drei Projekte zur Förderung der regionalen Entwicklung. 

Wer hat die schönste erlebbare Kellergasse im ganzen Land?

Neues Leben für Kellergassen

Ein zentrales Element des regionalen Entwicklungsprozesses ist die Belebung der Weinviertler Kellergassen. Dafür renovierte die Leader-Region Weinviertel Ost ein altes Pressehaus in der Poysdorfer Kellergstetten (Bezirk Mistelbach), das so zu einem innovativen Rastplatz wurde. Wandernde finden dort nun Getränke und Snacks sowie einen Weinverkostungsautomaten. 

Zudem gibt eine Infotafel zur Orientierung und Informationen zum Weinviertel. Ziel ist es, regionale Produkte sichtbar zu machen und die Wertschöpfung der Region zu stärken. Der Rastplatz ist für Besucherinnen und Besucher frei zugänglich und täglich geöffnet - auch sonntags. 

Discgolf in Poysdorf

Neben der Belebung der Kellergassen widmet sich die Leader-Region Weinviertel Ost dem Nachwuchs der Region: So wurde unter Jugendlichen ein Aufruf gestartet, sich aktiv in die Gestaltung der Region einzubringen. Daraus entstand die Idee zu einem Discgolf-Parcours inmitten der Poysdorfer Weingärten. Besucherinnen und Besucher können das Freizeitangebot künftig kostenlos nutzen.

Ein Discgolf-Korb steht in grünen Poysdorfer Weingärten bei blauem Himmel und Sonnenschein.

Der neue Discgolf-Parcours in Poysdorf verbindet Bewegung mit Naturerlebnis.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf betont in diesem Zusammenhang: "Wenn vor Ort Ideen eingebracht und gemeinsam umgesetzt werden, entstehen genau jene Lösungen, die es für eine lebenswerte Zukunft am Land braucht. Initiativen wie hier in Poysdorf leisten einen wichtigen Beitrag für Wertschöpfung, Lebensqualität und Zusammenhalt."

Maßnahmen gegen Leerstand

Auch der Leerstandproblematik will die Leader-Region Weinviertel Ost gezielt entgegenwirken. Gründerinnen und Gründer sollen dafür Ideen einbringen. Konkret geht es um die Entwicklung neuer Konzepte für Erdgeschossbereiche leerstehender Geschäfte. Neue Konzepte sollen direkt vor Ort ausprobiert werden, um Leerstände zu überbrücken oder generell zu vermeiden. 

Weinviertel: "Kellergassenpapst" Helmut Leierer feierte 95er
Verwaiste Schaufenster: Zwettl sucht neue Ideen gegen Leerstand

Die drei Projekte wurden im Zuge der #LEADERwirkt-Tour 2026 in Poysdorf vorgestellt und bereits im Weinviertel umgesetzt. In naher Zukunft sollen weitere Projekte umliegender Leader-Regionen folgen. 

Mistelbach
Agenturen, wehe  | 

Kommentare