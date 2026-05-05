Poysdorf: Das passiert jetzt in den Weingärten

Leerstände in den Ortszentren, eine alternde Bevölkerung und wirtschaftlicher Druck in der Landwirtschaft - im östlichen Weinviertel ist die Bevölkerung mit umfangreichen Herausforderungen konfrontiert. Die Leader-Region Weinviertel Ost ist ein Zusammenschluss von 58 Gemeinden in den Bezirken Mistelbach, Gänserndorf und Korneuburg und will sich diesen Problemen annehmen. Exemplarisch dafür sind drei Projekte zur Förderung der regionalen Entwicklung.

Neues Leben für Kellergassen Ein zentrales Element des regionalen Entwicklungsprozesses ist die Belebung der Weinviertler Kellergassen. Dafür renovierte die Leader-Region Weinviertel Ost ein altes Pressehaus in der Poysdorfer Kellergstetten (Bezirk Mistelbach), das so zu einem innovativen Rastplatz wurde. Wandernde finden dort nun Getränke und Snacks sowie einen Weinverkostungsautomaten. Zudem gibt eine Infotafel zur Orientierung und Informationen zum Weinviertel. Ziel ist es, regionale Produkte sichtbar zu machen und die Wertschöpfung der Region zu stärken. Der Rastplatz ist für Besucherinnen und Besucher frei zugänglich und täglich geöffnet - auch sonntags.

Discgolf in Poysdorf Neben der Belebung der Kellergassen widmet sich die Leader-Region Weinviertel Ost dem Nachwuchs der Region: So wurde unter Jugendlichen ein Aufruf gestartet, sich aktiv in die Gestaltung der Region einzubringen. Daraus entstand die Idee zu einem Discgolf-Parcours inmitten der Poysdorfer Weingärten. Besucherinnen und Besucher können das Freizeitangebot künftig kostenlos nutzen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LEADER Region Weinviertel Ost Der neue Discgolf-Parcours in Poysdorf verbindet Bewegung mit Naturerlebnis.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf betont in diesem Zusammenhang: "Wenn vor Ort Ideen eingebracht und gemeinsam umgesetzt werden, entstehen genau jene Lösungen, die es für eine lebenswerte Zukunft am Land braucht. Initiativen wie hier in Poysdorf leisten einen wichtigen Beitrag für Wertschöpfung, Lebensqualität und Zusammenhalt."

Maßnahmen gegen Leerstand Auch der Leerstandproblematik will die Leader-Region Weinviertel Ost gezielt entgegenwirken. Gründerinnen und Gründer sollen dafür Ideen einbringen. Konkret geht es um die Entwicklung neuer Konzepte für Erdgeschossbereiche leerstehender Geschäfte. Neue Konzepte sollen direkt vor Ort ausprobiert werden, um Leerstände zu überbrücken oder generell zu vermeiden.