Niederösterreich

Weinviertel: "Kellergassenpapst" Helmut Leierer feierte 95er

Er gilt als Architekt und Bewahrer der Kellergassen: Helmut Leierer hat schon viele dazu gebracht, Bausünden in den Dörfern ohne Rauchfänge zurück zu bauen.
Sandra Frank
16.02.2026, 12:13

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Helmut Leierer

"Helmut Leierer hat uns gezeigt, dass eine Kellergasse mehr ist, als eine Ansammlung alter Keller - sie ist ein Stück Identität", sagt Werner Daim über seinen Freund Helmut Leierer. Beide sind Ehrenpräsidenten der Raschalaer Köllamauna. Im Raschalaer Zeughaus im Bezirk Hollabrunn feierte Leierer am Valentinstag seinen 95. Geburtstag.

Ein älterer Mann mit Brille und Trachtenhut lächelt, trägt karierten Mantel und steht vor einer alten Holztür.

Helmut Leierer, der Architekt und Bewahrer der Kellergassen, ist 95 Jahre alt.

Kellergassenführer wählten die erste Frau an ihre Spitze

Leierer gilt als Architekt und Bewahrer der Kellergassen, der seit Jahrzehnten die Kellergassenkultur prägt. Er zählt zu den profundesten Kennern der Kellergassenarchitektur in Niederösterreich. Mit seinem Fachwissen, seiner Beharrlichkeit und seinem unermüdlichen Engagement hat der Architekt wesentlich dazu beigetragen, dass die Kellergassen – ein einzigartiges kulturhistorisches Erbe – erhalten, gepflegt und in ihrer ursprünglichen Form weitergegeben werden.

Helmut Leierer im Kampf für historische Strukturen 

Der nun 95-Jährige war landesweit als Experte für die Erhaltung und Revitalisierung von Kellergassen tätig, er beriet Gemeinden, Vereine und Winzer in Fragen der traditionellen Bauweise und er setzt sich bis heute konsequent dafür ein, dass historische Strukturen nicht modernen Trends geopfert werden.

Helmut Leierer

Helmut Leierer samt aktuellen Vorstand der Raschalaer Köllamauna vor dem Pinkelstein in der Raschalaer Kellergasse.

"Zukunft Kellergassen – Baugestaltung" heißt das Buch über die Architektur und Erhaltung der Kellergassen, das Leierer verfasst hat und mittlerweile als Standardliteratur für Kellerbesitzer, Kulturvereine und Denkmalpfleger gilt. 

Es dokumentiert nicht nur historische Bauformen, sondern vermittelt auch praxisnahe Empfehlungen für die fachgerechte Sanierung – ein Beitrag, der maßgeblich zur Professionalisierung der Kellergassenpflege beigetragen hat.

Das Ganze im Blick behalten

"Viele der Entscheidungen, die wir heute treffen, tragen noch immer seine Handschrift. Helmut hat uns gelehrt, genau hinzuschauen, nichts achtlos zu verändern und immer das Ganze im Blick zu behalten. Dafür sind wir ihm unendlich dankbar", schildert Daim Leierers großen Einfluss.

Vierzehn ältere Menschen stehen lächelnd vor einem kleinen, weiß getünchten Haus mit Moosdach und einer „95“-Jubiläumsdekoration.

Wer in der Raschalaer Kellergasse unterwegs ist, hat manchmal das Glück, dass Leierer persönlich durch den Schaukeller führt. Die Kellergasse der Hollabrunner Katastralgemeinde verdankt dem Kellergassenpapst ihren heutigen Charakter. 

Traditionelle Techniken und Materialien

Bei sämtlichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen pochte er auf die Einhaltung traditioneller Techniken und Materialien – ein Einsatz, der dem Ort ein unverwechselbares Erscheinungsbild bewahrt hat. Seine fachlichen Inputs, aber auch seine humorvollen Karikaturen, sind im Verein bis heute hochgeschätzt.

Damit hat er das Bewusstsein für die Bedeutung der Kellergassen als kulturelles Erbe gestärkt; heut ist die Weinviertler Kellerkultur sogar Unesco Weltkulturerbe.

17 Kellergassen, eine Schutzzone: Wullersdorf erstellt Konzept

Franz Stockinger ist aktueller Präsident der Raschalaer Köllamauna und weiß: "Die Raschalaer Kellergasse lebt von ihren Geschichten, ihren Legenden und den Menschen, die sie über Generationen geprägt haben. Helmut Leierer gehört zweifellos zu jenen Persönlichkeiten, die dieses Erbe bewahrt und weiterentwickelt haben.“

50 Jahre Pinkelstein in Raschala

Zu den Legend zählt ganz klar der Raschalaer Pinkelstein, der heuer sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Leierer war federführend an der Entstehung dieser Figur beteiligt, die längst zum lokalen Kulturgut geworden ist und Besucher wie Einheimische gleichermaßen amüsiert.

„Tradition ist für uns keine nostalgische Erinnerung, sondern eine tragende Säule. Unsere Aufgabe ist es, Veranstaltungen, Bräuche und die Besonderheiten der Kellergasse zu pflegen und gleichzeitig für kommende Generationen lebendig zu halten. Helmut Leierer hat uns dafür ein Fundament gelegt, das stabiler nicht sein könnte", ist Stockinger dankbar, dass Leierer dieses Bewusstsein geschaffen hat.

Hollabrunn Niederösterreich
kurier.at, safran  | 

Kommentare