Verwaiste Schaufenster: Zwettl sucht neue Ideen gegen Leerstand
Wer an den Plastikpflanzen vorbei durch das Schaufenster in der Landstraße 39 blickt, sieht derzeit viel Weiß und wenig Mobiliar. Acht Jahre lang war an dieser Adresse das Palmers-Geschäft von Tanja Mengl zu finden. Vor einigen Monaten hat die Eigentümerin ihren Laden geschlossen. Seither steht der Verkaufsraum leer – ein Schicksal, das etwa 50 weitere Nutzflächen in der Zwettler Innenstadt teilen. Damit liegt die Leerstandsquote bei 12,7 Prozent.
Ausgedünnte Ortskerne beschäftigen Städte und Gemeinden in ganz Niederösterreich. Fachmarktzentren und Supermärkte ziehen die Kaufkraft zunehmend an den Ortsrand, der Onlinehandel setzt lokale Betriebe unter Druck. Einige Gemeinden ergreifen bereits Maßnahmen, um mehr Leben in die Zentren zurückzuholen. So auch Zwettl, wo kürzlich der Gründerwettbewerb "Impuls! – Leerstand sucht Idee" präsentiert wurde.
Wirtschaftstreibende können von 1. Juni bis 31. Juli 2026 ihre Konzepte online einreichen. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten ein Unternehmensstartpaket, bestehend aus Mietkostenzuschüssen, Werbeleistungen, Beratungsangeboten und Unterstützung bei Finanzierung, Förderungen sowie der Suche nach einer passenden Geschäftsfläche. Den Wert der Leistungen beziffert die Stadt mit über 25.000 Euro.
Drogerie gewünscht
"Unser Ziel ist klar: neue Ideen, neue Betriebe und neues Leben im historischen Zentrum", kommentiert Bürgermeister Franz Mold (ÖVP) den Wettbewerb. Die eingereichten Konzepte aus den Bereichen Handel, Handwerk, Gastronomie und Dienstleistungen sollen neue Anziehungspunkte in der Altstadt schaffen. Ein konkretes Angebot wird dort derzeit jedenfalls vermisst: eine Drogerie. Diese fehle, seit sich die Kette dm aus dem Zentrum zurückgezogen hat.
Auch Tanja Mengl hofft, dass sich die leeren Schaufenster in der Innenstadt in naher Zukunft wieder füllen. Für ihren Geschäftsraum wünsche sie sich die Eigentümerin, "dass hier wieder Menschen ein- und ausgehen, dass Licht brennt und Ideen sichtbar werden".
Offizieller Start der Initiative ist im Juni. Mit der Präsentation und Prämierung der besten Konzepte endet der Wettbewerb im Herbst – und soll den Startschuss für eine neue Belebung der Innenstadt markieren.
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