Verwaiste Schaufenster: Zwettl sucht neue Ideen gegen Leerstand

Wer an den Plastikpflanzen vorbei durch das Schaufenster in der Landstraße 39 blickt, sieht derzeit viel Weiß und wenig Mobiliar. Acht Jahre lang war an dieser Adresse das Palmers-Geschäft von Tanja Mengl zu finden. Vor einigen Monaten hat die Eigentümerin ihren Laden geschlossen. Seither steht der Verkaufsraum leer – ein Schicksal, das etwa 50 weitere Nutzflächen in der Zwettler Innenstadt teilen. Damit liegt die Leerstandsquote bei 12,7 Prozent.

Ausgedünnte Ortskerne beschäftigen Städte und Gemeinden in ganz Niederösterreich. Fachmarktzentren und Supermärkte ziehen die Kaufkraft zunehmend an den Ortsrand, der Onlinehandel setzt lokale Betriebe unter Druck. Einige Gemeinden ergreifen bereits Maßnahmen, um mehr Leben in die Zentren zurückzuholen. So auch Zwettl, wo kürzlich der Gründerwettbewerb "Impuls! – Leerstand sucht Idee" präsentiert wurde. Wirtschaftstreibende können von 1. Juni bis 31. Juli 2026 ihre Konzepte online einreichen. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten ein Unternehmensstartpaket, bestehend aus Mietkostenzuschüssen, Werbeleistungen, Beratungsangeboten und Unterstützung bei Finanzierung, Förderungen sowie der Suche nach einer passenden Geschäftsfläche. Den Wert der Leistungen beziffert die Stadt mit über 25.000 Euro.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadt Zwettl Daniel Fries von der NÖ Dorf- und Stadterneuerung, Stadtrat Thomas Weiss, Bürgermeister Franz Mold, Tanja Mengl, Sonnentor Gründer und Eigentümer Johannes Gutmann sowie Andreas Schwarzinger von der Waldviertler Sparkasse Bank AG bei der Präsentation der Initiative.

Drogerie gewünscht "Unser Ziel ist klar: neue Ideen, neue Betriebe und neues Leben im historischen Zentrum", kommentiert Bürgermeister Franz Mold (ÖVP) den Wettbewerb. Die eingereichten Konzepte aus den Bereichen Handel, Handwerk, Gastronomie und Dienstleistungen sollen neue Anziehungspunkte in der Altstadt schaffen. Ein konkretes Angebot wird dort derzeit jedenfalls vermisst: eine Drogerie. Diese fehle, seit sich die Kette dm aus dem Zentrum zurückgezogen hat.