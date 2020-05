Lebloses Kind aus Pool gerettet

Es hätte ein gemütlicher Badegenuss mit Freun-den an einem der letzten heißen Tage des Jahres werden sollen. Eine Familie aus Wien ist am Sonntag mit Freunden nach Niederösterreich gekommen, um die Sonne im Garten mit Pool zu genießen. Doch die Idylle endet bereits um 15.30 Uhr jäh. Es sind dramatische Szenen, die sich im Garten eines Einfamilienhauses in Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wiener Neustadt) abspielen.



In einem kurzen Moment der Unachtsamkeit fiel ein 18 Monate alter Bub in den zirka 1,5 Meter tiefen Pool der Gastgeber. Obwohl der Knirps vermutlich Schwimm-flügel getragen hat, blieb sein Kopf nach Angaben der Polizei zwei bis fünf Minuten unter Wasser. Plötzlich sah der Vater den bewusstlosen Jungen im Wasser treiben. Er sprang in das Becken und zog seinen Sohn heraus. Sofort leite-ten die Angehörigen lebensrettende Reanimationsversuche ein und alarmierten die Einsatzkräfte.