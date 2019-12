Lebensmittelrettung: Papa Bär auf Nahrungssuche

Vor etwas mehr als vier Jahren rief der 46-Jährige den Verein „Papa Bär“ ins Leben, eine Lebensmittelrettung, die gesammelte Nahrungsmittel in Not geratenen Menschen zur Verfügung stellt. „So vereinen wir den Kampf gegen Bedürftigkeit mit Nachhaltigkeit“, erklärt Schiefer.

750 Tonnen weggeworfenes Essen

Nahezu 750 Tonnen Lebensmittel sammelt Schiefer im Jahr. Der Verein hat Verträge mit regionalen Konzernen und Unternehmen: „Gott sei Dank springen auch immer mehr junge Leute, Klein- und Mittelbetriebe auf die Schiene auf.“

Die Lebensmittel werden aussortiert und im erst kürzlich eröffneten Sozialmarkt in Markt-Piesting (Bezirk Wiener Neustadt-Land) zum Verkauf angeboten. Für sieben Euro am Tag bekommen Menschen in Not hier einen Einkauf im Warenwert von rund 60 Euro. Was an Obst und Gemüse nicht verkauft wird, macht Schiefer zu Säften, Marmeladen, Suppen oder Chutneys.