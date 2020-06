Lebensgefahr beim Joggen im Wald

Beinahe hätte die entspannende Jogging-Tour für eine 45-jährige Mostviertlerin tödlich geendet. Bei der gemütlichen Laufrunde um ihren Heimatort wurde die Frau aus Weistrach an einem Waldrand plötzlich von einem Baumwipfel zu Boden geschmettert und schwer verletzt. Die von einem Bauern gefällte 20 Meter hohe Fichte war anders gefallen als geplant. An den Folgen des Halswirbelbruchs leidet die Frau auch nach sechs Wochen noch massiv.



Der dramatische Vorfall bei Weistrach, der durch fehlende Sicherheitsmaßnahmen des 64-jährigen Landwirts passiert war, ließ bei den Forstfachleuten, aber auch bei Sportverantwortlichen die Alarmglocken schrillen. Jetzt, wo es wärmer wird, zieht es Freizeitsportler zu Fuß oder auf ihren Fahrrädern wieder in die Natur und auch in die Wälder hinaus. Dort herrscht aber auch bei den Waldbauern Hochbetrieb. Der heizintensive Winter und der gute Holzpreis verstärken die Betriebsamkeit. Für beide Gruppen gelten im Rahmen des Forstgesetzes klare Spielregeln, die tragischen Ereignissen vorbeugen sollen.