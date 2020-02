Leben am Land auf der Kinoleinwand

Distelberger selbst ist am Rand von Herzogenburg (Bezirk St. Pölten Land) aufgewachsen. Ihre Mutter kommt aus einem kleinen Dorf in der Steiermark, ihr Vater aus der Nähe von Wieselburg. Die Herausforderungen und Möglichkeiten auf dem Land spielten also schon immer eine Rolle im Leben der Regisseurin. „Ich habe als Kind erlebt, dass ich in den beiden Handarbeitsgeschäften alles für meine Basteleien bekomme, war im Reitstall … also ich bin da schon nahe dran gewesen.“ Schon beim Laden ihres Großvaters – er war Schuster – habe sie miterlebt, wie schwierig es ist, so ein Geschäft aufrechtzuerhalten.