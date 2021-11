Laxenburg: 35 Kubikmeter Recyclingmaterial standen in Flammen

Ein Container mit ca. 35 Kubikmeter Schreddermaterial stand am Montagabend in Laxenburg (Bezirk Mödling) in Flammen. Zwei Feuerwehren konnten den Brand in 30 Minuten löschen.

Auch auf der nahegelegenen Südautobahn war starke Rauchentwicklung wahrnehmbar. Die Feuerwehren aus Biedermannsdorf und Laxenburg wurden von einem Firmenmitarbeiter mit Bagger unterstützt, um den Inhalt des brennenden Containers auszuleeren. Auch eine Ausbreitung des Feuers auf den angrenzenden Bahndamm der Aspang-Bahn wurde verhindert.

Nachdem der Containerinhalt (geschredderte Auto-Teile) mit dem Greifbagger ausgeleert und zerteilt war, konnte der Brand rasch abgelöscht werden. Die beiden Feuerwehren waren mit 65 Mitgliedern und elf Fahrzeugen rund eine Stunde im Einsatz