Lawinen: Ein Toter, mehrere Verletzte

Zum Ferienbeginn in Wien und Niederösterreich, in fünf deutschen Bundesländern sowie in Teilen Tschechiens und Polens locken im Westen Österreichs die Skipisten. Nicht zu unterschätzen ist aber die Lawinengefahr: Salzburg, Tirol und Vorarlberg melden verbreitet Warnstufe 3 auf der fünfteiligen Skala. Störanfälliger Altschnee bildet die größte Gefahrenquelle. Besondere Vorsicht ist im schattigen Waldgrenzbereich geboten.

Gefahren, die einige Alpinisten unterschätzt haben dürften: Es kam zu mehreren Lawinenabgängen mit Verschütteten. In Vorarlberg kam ein Mann in Damüls am Samstag ums Leben, eine Frau wurde verletzt. Eine Tourengruppe hatte einen Lawinenkegel bemerkt und zu suchen begonnen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, die Frau konnte reanimiert werden. Unklar war zunächst, ob auch in Au Skifahrer verschüttet wurden. Rettungskräfte sahen eine Einfahr-, aber keine Ausfahrspur.

Glimpflich endeten Vorfälle in anderen Bundesländern. Im Salzburger Tennengebirge gingen binnen 24 Stunden drei Lawinen ab. Am Samstagvormittag erfasste eine Lawine am "Kniebeisser" in Mühlbach am Hochkönig (Bezirk St. Johann) einen Tourengeher. Seine Begleiter fanden ihn verletzt, aber lebend im Schnee.

Zuvor war am Hochtörl im Gemeindegebiet von Scheffau (Bezirk Hallein) eine Person von einem Schneebrett rund 300 Meter mitgerissen worden. Zufällig waren Bergretter in der Nähe unterwegs und fuhren zum Unglücksort ab. Bei der Rettungsaktion mit Suchhunden konnte das Opfer nach 45 Minuten geborgen werden. Der Mann war unterkühlt, aber ansprechbar. Schon am Freitag wurden zwei Oberösterreicher am Gipfelhang des Hohen Zinken in Abtenau (Bezirk Hallein) von einem Schneebrett teilweise verschüttet. Sie konnten sich selbst befreien und erreichten am Abend völlig erschöpft eine Hütte.

In Osttirol erwischte es einen 35-jährigen Heeresbergführer, der am Samstag mit einem britischen Team auf der Granatspitzgruppe bei Matrei unterwegs war. Eine Soldatin konnte ihn orten und ausgraben.