Lavendelanbau: Der Duft der Provence erobert Österreich

Wobei: Ganz so ungewöhnlich ist der Lavendelanbau in der Region gar nicht, zumindest in historischer Hinsicht. Dienstl hat dazu recherchiert. „Früher gab es die sogenannten Lavendelweiber. Es gibt sogar ein altes Lied, das überliefert ist“, weiß er. Mit der Liedzeile „An Lavendel hob i do, kaufts mar an o“ sollen diese Frauen bis in die 1960er-Jahre durch die Märkte und Heurigenlokale von Wien gezogen sein, um Lavendelsträuße vom Bisamberg zu verkaufen. Eigentlich kein Wunder, bieten sich die kalkhaltigen Böden des Weinviertels doch eigentlich perfekt für den Anbau an.

Schön & beruhigend

Heute produziert Dienstl aus seinem Lavendel jede Menge Produkte, vor allem das begehrte Lavendelöl, das er selbst destilliert und ab Hof verkauft. Aber auch sein Lavendelwasser oder der Lavendelsirup sind beliebt.

Wobei Lavendel nicht gleich Lavendel ist. „Gut riechen kann ein Öl bald einmal“, sagt Dienstl. Aber nur bestimmte Sorten, darunter der Angustifolia, den der Oberkreuzstettner verwendet, haben auch die beruhigende Wirkung, für die Lavendel seit der Antike bekannt ist. Was ihn zu einem Trendprodukt macht.