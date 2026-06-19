Landesweinprämierung NÖ: Historischer Erfolg für Weinviertler Winzer

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Bei der NÖ Landesweinprämierung werden 24 Landessieger-Titel vergeben. 20 davon gehen an Winzer aus dem Weinviertel. Damit schreibt die Region einen historischen Erfolg.

„Dieses Ergebnis macht uns unglaublich stolz. 20 von 24 Erstplatzierungen – das ist nicht nur ein großartiger Erfolg, das ist das beste Weinviertler Ergebnis aller Zeiten“, ist Hans Setzer, Vorsitzender des Regionalen Weinkomitees Weinviertel, begeistert. Der Hohenwarther Winzer (Bezirk Hollabrunn) sieht darin die Bestätigung eines stetigen, konsequenten und graduellen Aufstiegs, „der jetzt ein wirklich gigantisches Zeichen setzt“, so Setzer. Präzision, Mut und Leidenschaft Die Weinviertler Weine beherrschen damit in ihrer ganzen Vielfalt die Spitze des niederösterreichischen Weins. Besonders wichtig ist für Setzer die Leistung der Betriebe quer durch alle Stilrichtungen: „Unsere Winzerinnen und Winzer arbeiten mit enormer Präzision, viel Mut und noch mehr Leidenschaft. Sie zeigen, dass das Weinviertel nicht nur beim Grünen Veltliner zur Weltspitze gehört, sondern in einer beeindruckenden Breite. Ich gratuliere allen ausgezeichneten Weinviertler Winzerinnen und Winzern von Herzen zu diesem historischen Erfolg!“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © RWK Weinviertel/Krahofer Die Führung des Regionalen Weinkomitees Weinviertel, Obmann Hans Setzer und Geschäftsführerin Maria Obermayer, sind stolz auf die Erfolge der Weinviertler Winzer: "Unsere Winzerinnen und Winzer zeigen, dass das Weinviertel nicht nur beim Grünen Veltliner zur Weltspitze gehört, sondern in einer beeindruckenden Breite", so Setzer.

Dieses Ergebnis bei der Landesweinprämierung ist das bisher stärkste der Weinviertler Winzerinnen und Winzer. Ob frisch, elegant, kraftvoll, gereift, schäumend, naturnah oder rot: Das Weinviertel zeigt bei Niederösterreichs wichtigstem Weinwettbewerb, dass seine Weine heute weit mehr sind als ein regionales Versprechen. Grüner Veltliner aus dem Weinviertel überzeugt Bei aller Vielfalt bleibt der Grüne Veltliner, die Sorte des Weinviertels, König: Sowohl in der Kategorie „Grüner Veltliner klassisch“ als auch „Grüner Veltliner kräftig“ geht der Sieg an das Weinviertel. Damit überzeugt einmal mehr der immer echte Grüne Veltliner aus dem Weinviertel – mit frischen Kernobstnoten, einer saftigen, lebendigen Säure und dem würzig-pikanten Pfefferl.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Grafik: NÖ Landesweinprämierung 2026 Die Weinviertler Weine holten bei der NÖ Landesweinprämierung 2026 die meisten Medaillen.

Weinviertel DAC steht wie kaum ein anderer österreichischer Herkunftswein für Klarheit, Wiedererkennbarkeit und Verlässlichkeit. Gleichzeitig beweisen die aktuellen Ergebnisse, dass diese Herkunft nie eindimensional ist: Vom lebendigen Klassiker bis zur kraftvollen Reserve zeigt Grüner Veltliner aus dem Weinviertel heute eine Bandbreite, die auf Weinkarten, in Vinotheken und am gedeckten Tisch gleichermaßen überzeugt. Orientierungshilfe beim Weinverkauf Maria Obermayer, Geschäftsführerin des Regionalen Weinkomitees Weinviertel, betont die Bedeutung der Auszeichnungen für Branche und Konsumentinnen und Konsumenten: „Die NÖ Landesweinprämierung ist eine wichtige Bühne für die besten Weine des Landes und zugleich eine wertvolle Orientierungshilfe beim Weinkauf. Wenn das Weinviertel hier 20 von 24 Kategorien gewinnt, ist das ein starkes Zeichen für Herkunft, Qualität und Vertrauen.“

Die NÖ Landesweinsieger 2026 Perl- und Schaumweine: Landessieger 1. Platz: Weingut Fürnkranz Gerald aus Obritz, Bezirk Hollabrunn mit Muskateller Frizzante 2025. www.vegan-wein.at

aus Obritz, Bezirk Hollabrunn mit Muskateller Frizzante 2025. www.vegan-wein.at 2. Platz: Weingut Ruttenstock aus Röschitz, Bezirk Horn mit Frizzante Grüner Veltliner 2025. www.ruttenstock.at Sekt klassisch: Landessieger 1. Platz: Weingut Hofbauer-Schmidt aus Hohenwarth, Bezirk Hollabrunn mit Sekt Austria Niederösterreich g.U. Grüner Veltliner 2023. www.hofbauer-schmidt.at Sekt Reserve: Landessieger 1. Platz: Schlumberger Wein- und Sektkellerei GmbH aus Wien, Bezirk mit R. Schlumberger Große Reserve 2019. www.schlumberger.at

aus Wien, Bezirk mit R. Schlumberger Große Reserve 2019. www.schlumberger.at 2. Platz: Spusu Wein GmbH Pichler aus Hohenruppersdorf, Bezirk Gänserndorf mit Pinot Noir Rose Brut Große Reserve 2020. www.weinguthahn.at Welschriesling: Landessieger 1. Platz: Weingut Hagn aus Mailberg, Bezirk Hollabrunn mit Welschriesling 2025. www.hagn-weingut.at

aus Mailberg, Bezirk Hollabrunn mit Welschriesling 2025. www.hagn-weingut.at 2. Platz Weingut: Weilinger-Lowatschek aus Jedenspeigen, Bezirk Gänserndorf mit Welschriesling Classico 2025. www.weilo-wein.at

aus Jedenspeigen, Bezirk Gänserndorf mit Welschriesling Classico 2025. www.weilo-wein.at 3. Platz Winzerhof: Kridlo aus Sierndorf/March, Bezirk Gänserndorf mit Welschriesling Exclusiv 2025. www.winzerhof-kridlo.com Riesling: Landessieger 1. Platz: Weingut Edlinger x Röschitz aus Röschitz, Bezirk Horn mit Mathäa 2024. www.edlinger-roeschitz.at

aus Röschitz, Bezirk Horn mit Mathäa 2024. www.edlinger-roeschitz.at 2. Platz: Weingut Hindler aus Schrattenthal, Bezirk Hollabrunn mit Riesling Ried Kalvarienberg 2024. www.weingut-hindler.at Grüner Veltliner klassisch: Landessieger 1. Platz: Weingut Krottendorfer aus Röschitz, Bezirk Horn mit Weinviertel DAC Ried Himmelreich 2025. www.krottendorferwein.at Grüner Veltliner kräftig trocken: Landessieger 1. Platz: Weingut Krottendorfer aus Röschitz, Bezirk Horn mit Weinviertel DAC Ried Reipersberg 2025. www.krottendorferwein.at Gereifte Riedenweine weiß 2023 oder älter trocken: Landessieger 1. Platz: Weingut Puhr aus Obermarkersdorf, Bezirk Hollabrunn mit Riesling Sonnleiten 2023. www.weingutpuhr.at Burgunder weiß: Landessieger 1. Platz: Weingut Bannert aus Obermarkersdorf, Bezirk Hollabrunn mit Weißburgunder Ried Sündlasberg Reserve2025. www.weingutbannert.com Schmeckerte trocken: Landessieger 1. Platz: Weingut Mauser aus Obersdorf, Bezirk Mistelbach mit Muskateller 2025. www.mauser.at

aus Obersdorf, Bezirk Mistelbach mit Muskateller 2025. www.mauser.at 2. Platz: Weingut Heinzl-Gettinger aus Deinzendorf, Bezirk Hollabrunn mit Gelber Muskateller Exclusiv 2025. www.weingut-heinzl.at

aus Deinzendorf, Bezirk Hollabrunn mit Gelber Muskateller Exclusiv 2025. www.weingut-heinzl.at 3. Platz: Weingut Laurer aus Deinzendorf, Bezirk Hollabrunn mit Blütenmuskateller Hannah 2025. www.laurerwein.at Sauvignon Blanc: Landessieger 1. Platz: Weingut Neustifter aus Poysdorf, Bezirk Mistelbach mit BIO Sauvignon Blanc Exklusiv 2025. www.weingut-neustifter.at

aus Poysdorf, Bezirk Mistelbach mit BIO Sauvignon Blanc Exklusiv 2025. www.weingut-neustifter.at 2. Platz: Weingut Ruttenstock aus Röschitz, Bezirk Hollabrunn mit Sauvignon Blanc Ried Königsberg 2025. www.ruttenstock.at

aus Röschitz, Bezirk Hollabrunn mit Sauvignon Blanc Ried Königsberg 2025. www.ruttenstock.at 3. Platz: Weingut Petricek aus Unternalb, Bezirk Hollabrunn mit Sauvignon Blanc 2025. www.petricek-wein.at Andere Sorten weiß und Cuvées weiß trocken: Landessieger 1. Platz: Weingut Weilinger-Lowatschek aus Jedenspeigen, Bezirk Gänserndorf mit Bernsteinwein 2025. www.weilo-wein.at

aus Jedenspeigen, Bezirk Gänserndorf mit Bernsteinwein 2025. www.weilo-wein.at 2. Platz: Bio-Weingut Gössinger aus Pillichsdorf, Bezirk Mistelbach mit Glücksgefühl 2025. www.bio-weingut-goessinger.at Andere Sorten weiß halbtrocken: Landessieger 1. Platz: Weingut Puhr aus Obermarkersdorf, Bezirk Hollabrunn mit Gewürztraminer Auslese 2023. www.weingutpuhr.at

aus Obermarkersdorf, Bezirk Hollabrunn mit Gewürztraminer Auslese 2023. www.weingutpuhr.at 2. Platz: Wein Wimmer aus Frauendorf an der Schmida, Bezirk Hollabrunn mit LA DOLCE VITA 2025. www.wein-wimmer.at PIWI Weine: Landessieger 1. Platz: Weingut Fürnkranz Gerald aus Obritz, Bezirk Hollabrunn mit Donauriesling 2025. www.vegan-wein.at

aus Obritz, Bezirk Hollabrunn mit Donauriesling 2025. www.vegan-wein.at 2. Platz: Bioweingut Weber aus Roseldorf, Bezirk Hollabrunn mit Cabernet Blanc 2025. www.biowein-weber.at

aus Roseldorf, Bezirk Hollabrunn mit Cabernet Blanc 2025. www.biowein-weber.at 3. Platz: Schwarzböck R&A aus Hagenbrunn, Bezirk Korneuburg mit Cabernet blanc 2025. www.schwarzboeck.at Orangeweine/Naturalweine: Landessieger 1. Platz: Weingut Schmidt aus Niederrußbach, Bezirk Korneuburg mit PET NAT Mama Anna 2025. www.weingut-schmidt.at

aus Niederrußbach, Bezirk Korneuburg mit PET NAT Mama Anna 2025. www.weingut-schmidt.at 2. Platz: Winzerhof Daffert aus Roggendorf, Bezirk Horn mit Pétillant Naturel 2025. www.winzerhof-daffert.com Rosé alle Sorten trocken: Landessieger 1. Platz: Weingut Hagn aus Mailberg, Bezirk Hollabrunn mit Rosé Zweigelt 2025. www.hagn-weingut.at

aus Mailberg, Bezirk Hollabrunn mit Rosé Zweigelt 2025. www.hagn-weingut.at 2. Platz: Weingut Neustifter aus Poysdorf, Bezirk Mistelbach mit BIO Rosé Cabernet Sauvignon 2025. www.weingut-neustifter.at

aus Poysdorf, Bezirk Mistelbach mit BIO Rosé Cabernet Sauvignon 2025. www.weingut-neustifter.at 3. Platz: Weingut Puhr aus Obermarkersdorf, Bezirk Hollabrunn mit Rosé vom Zweigelt 2025. www.weingutpuhr.at Burgunder rot trocken: Landessieger 1. Platz: Weingut Heinzl-Gettinger aus Deinzendorf, Bezirk Hollabrunn mit Sankt Laurent Schrattenthal Ried Innere Bergen 2023. www.weingut-heinzl.at Rotwein Cuvées trocken: Landessieger 1. Platz: Spusu Wein GmbH Pichler aus Hohenruppersdorf, Bezirk Gänserndorf mit Hahn 1 2022. www.weinguthahn.at

aus Hohenruppersdorf, Bezirk Gänserndorf mit Hahn 1 2022. www.weinguthahn.at 2. Platz: Weingut Andreas Ott aus Hagenbrunn, Bezirk Korneuburg mit Cuvee Reserve 2024. www.andreasott.at Zweigelt trocken: Landessieger 1. Platz: Weingut Pröll aus Radlbrunn, Bezirk Hollabrunn mit Zweigelt Reserve Radlbrunn Ried Kirchberg 2023. www.weingut-proell.at

aus Radlbrunn, Bezirk Hollabrunn mit Zweigelt Reserve Radlbrunn Ried Kirchberg 2023. www.weingut-proell.at 3. Platz: Weingut Schuster aus Alberndorf, Bezirk Hollabrunn mit Zweigelt Classic 2024. www.wein-schuster.at Andere Rotweinsorten trocken: Landessieger 1. Platz: Spusu Wein GmbH Pichler aus Hohenruppersdorf, Bezirk Gänserndorf mit Cabernet Sauvignon 2022. www.weinguthahn.at

Damit sei klar: „Wer Weinviertel wählt, bekommt Weine mit Charakter, Handschrift und enormer Trinkfreude“, so Obermayer. Die Betriebe des Weinviertels zeigen, dass sie präzise Klassiker genauso wie für innovative Weinstile stehen. „Genau diese Mischung macht Weinviertler Weine für Handel, Gastronomie und ein neues, neugieriges Publikum so relevant.“ Innovationskraft und gutes Gespür Dass das Weinviertel besonders in zukunftsträchtigen Kategorien stark auftritt, ist ein weiterer beachtlicher Aspekt dieses Erfolgs. Auch in PIWI sowie Orange- und Naturweine gehen die Siegerplätze ins Weinviertel. Das zeige nicht nur Innovationskraft, sondern auch ein sehr gutes Gespür für eine jüngere Zielgruppe, die Wein heute anders entdeckt: offener, neugieriger, experimentierfreudiger und mit großem Interesse an nachhaltigen, handwerklichen und unkonventionellen Zugängen.