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Niederösterreich

Landesweinprämierung NÖ: Historischer Erfolg für Weinviertler Winzer

Das Weinviertel räumt ab: 20 von 24 Landessiegern bei NÖ Landesweinprämierung - das ist das beste Ergebnis in der Geschichte des Weinviertels.
19.06.2026, 16:01

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NÖ Landesweinprämierung 2026

Zusammenfassung

  • Das Weinviertel erzielt bei der NÖ Landesweinprämierung mit 20 von 24 Landessieger-Titeln das beste Ergebnis seiner Geschichte.
  • Der Erfolg unterstreicht die Breite der Region, die neben Grünem Veltliner auch bei Sekt, PIWI-, Natural-, Rosé- und Rotweinen Spitzenplätze erreicht.
  • Die Auszeichnungen gelten als starkes Signal für Herkunft, Qualität und Innovationskraft und bieten zugleich Orientierung für Konsumentinnen und Konsumenten beim Weinkauf.

Bei der NÖ Landesweinprämierung werden 24 Landessieger-Titel vergeben. 20 davon gehen an Winzer aus dem Weinviertel. Damit schreibt die Region einen historischen Erfolg.

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„Dieses Ergebnis macht uns unglaublich stolz. 20 von 24 Erstplatzierungen – das ist nicht nur ein großartiger Erfolg, das ist das beste Weinviertler Ergebnis aller Zeiten“, ist Hans Setzer, Vorsitzender des Regionalen Weinkomitees Weinviertel, begeistert. Der Hohenwarther Winzer (Bezirk Hollabrunn) sieht darin die Bestätigung eines stetigen, konsequenten und graduellen Aufstiegs, „der jetzt ein wirklich gigantisches Zeichen setzt“, so Setzer. 

Präzision, Mut und Leidenschaft

Die Weinviertler Weine beherrschen damit in ihrer ganzen Vielfalt die Spitze des niederösterreichischen Weins. Besonders wichtig ist für Setzer die Leistung der Betriebe quer durch alle Stilrichtungen: „Unsere Winzerinnen und Winzer arbeiten mit enormer Präzision, viel Mut und noch mehr Leidenschaft. Sie zeigen, dass das Weinviertel nicht nur beim Grünen Veltliner zur Weltspitze gehört, sondern in einer beeindruckenden Breite. Ich gratuliere allen ausgezeichneten Weinviertler Winzerinnen und Winzern von Herzen zu diesem historischen Erfolg!“

Hans setzer Maria Obermayer

Die Führung des Regionalen Weinkomitees Weinviertel, Obmann Hans Setzer und Geschäftsführerin Maria Obermayer, sind stolz auf die Erfolge der Weinviertler Winzer: "Unsere Winzerinnen und Winzer zeigen, dass das Weinviertel nicht nur beim Grünen Veltliner zur Weltspitze gehört, sondern in einer beeindruckenden Breite", so Setzer.

Dieses Ergebnis bei der Landesweinprämierung ist das bisher stärkste der Weinviertler Winzerinnen und Winzer. Ob frisch, elegant, kraftvoll, gereift, schäumend, naturnah oder rot: Das Weinviertel zeigt bei Niederösterreichs wichtigstem Weinwettbewerb, dass seine Weine heute weit mehr sind als ein regionales Versprechen. 

Grüner Veltliner aus dem Weinviertel überzeugt

Bei aller Vielfalt bleibt der Grüne Veltliner, die Sorte des Weinviertels, König: Sowohl in der Kategorie „Grüner Veltliner klassisch“ als auch „Grüner Veltliner kräftig“ geht der Sieg an das Weinviertel. Damit überzeugt einmal mehr der immer echte Grüne Veltliner aus dem Weinviertel – mit frischen Kernobstnoten, einer saftigen, lebendigen Säure und dem würzig-pikanten Pfefferl.

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Weinviertel DAC steht wie kaum ein anderer österreichischer Herkunftswein für Klarheit, Wiedererkennbarkeit und Verlässlichkeit. Gleichzeitig beweisen die aktuellen Ergebnisse, dass diese Herkunft nie eindimensional ist: Vom lebendigen Klassiker bis zur kraftvollen Reserve zeigt Grüner Veltliner aus dem Weinviertel heute eine Bandbreite, die auf Weinkarten, in Vinotheken und am gedeckten Tisch gleichermaßen überzeugt.

Orientierungshilfe beim Weinverkauf

Maria Obermayer, Geschäftsführerin des Regionalen Weinkomitees Weinviertel, betont die Bedeutung der Auszeichnungen für Branche und Konsumentinnen und Konsumenten: „Die NÖ Landesweinprämierung ist eine wichtige Bühne für die besten Weine des Landes und zugleich eine wertvolle Orientierungshilfe beim Weinkauf. Wenn das Weinviertel hier 20 von 24 Kategorien gewinnt, ist das ein starkes Zeichen für Herkunft, Qualität und Vertrauen.“

Damit sei klar: „Wer Weinviertel wählt, bekommt Weine mit Charakter, Handschrift und enormer Trinkfreude“, so Obermayer. Die Betriebe des Weinviertels zeigen, dass sie präzise Klassiker genauso wie für innovative Weinstile stehen. „Genau diese Mischung macht Weinviertler Weine für Handel, Gastronomie und ein neues, neugieriges Publikum so relevant.“

Innovationskraft und gutes Gespür

Dass das Weinviertel besonders in zukunftsträchtigen Kategorien stark auftritt, ist ein weiterer beachtlicher Aspekt dieses Erfolgs. Auch in PIWI sowie Orange- und Naturweine gehen die Siegerplätze ins Weinviertel. Das zeige nicht nur Innovationskraft, sondern auch ein sehr gutes Gespür für eine jüngere Zielgruppe, die Wein heute anders entdeckt: offener, neugieriger, experimentierfreudiger und mit großem Interesse an nachhaltigen, handwerklichen und unkonventionellen Zugängen.

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"Damit wird sichtbar, wie breit und zeitgemäß die Weinviertler Weinszene geworden ist. Das Weinviertel kann Herkunft. Es kann Grüner Veltliner", heißt es in der Aussendung. Es könne aber auch Sekt, PIWI, Natural, Rosé, Cuvée und moderne Rotweinstile. Genau diese Vielfalt mache die Region aktuell so spannend – und erklärt, warum sie bei der NÖ Landesweinprämierung heuer so außergewöhnlich erfolgreich ist.

Mehr Stockerlplätze als alle anderen Weinbaugebiete in NÖ

Nach starken Ergebnissen in den vergangenen Jahren hebt das Weinviertel seine Erfolgsserie nun auf ein noch nie dagewesenes Niveau. 20 Landessieger bei 24 Kategorien und mehr Stockerlplätze als alle anderen Weinbaugebiete Niederösterreichs zusammen sind mehr als Spitzenresultate. Sie sind ein selbstbewusstes Statement einer Region, die sich Schritt für Schritt nach oben gearbeitet hat – und jetzt ganz oben steht. 

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