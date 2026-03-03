"Trinkfreude mit Charakter": Über 3.000 Gäste kosteten den Weinviertel DAC

Wer herausfinden will, welcher Winzer aus dem Weinviertel den besten DAC keltert, für den war am Montag die Wiener Hofburg der "Place to be", denn dort wurde der Weinviertel DAC Jahrgang 2025 erstmals präsentiert.

125 Winzer hatten ihre Stände im Festsaal, dem Zeremoniensaal und in der Hofburg Galerie aufgebaut und natürlich ihre Grünen Veltliner, die das Prädikat "Weinviertel DAC" tragen, mitgebracht. Für die Gäste galt: Vorbeischauen, verkosten, genießen! Diesem Aufruf des Regionalen Weinkomitees Weinviertel folgten über 3.000 Gäste, die die Hofburg stürmten. Frisch, fruchtig, trinkfreudig "Der Winter war wie vor 25 Jahren und auch der Jahrgang ist wie vor 25 Jahren: Frisch, fruchtig, trinkfreudig und mit weniger Alkohol", analysiert Chris Yorke, Geschäftsführer von Österreich Wein, bei einem Gläschen klassischem Weinviertel DAC aus dem Hause Setzer. Hans Setzer ist nämlich nicht nur Winzer in Hohenwarth (Bezirk Hollabrunn), sondern ist auch Vorsitzender des Regionalen Weinkomitees Weinviertel.

Wann wird ein Grüner Veltliner zum Weinviertel DAC? Der Weinviertel DAC ist immer ein Grüner Veltliner, der zu 100 Prozent aus dem Weinviertel kommt.

Sein Erkennungsmerkmal: Die hell- bis grüngelbe Farbe und der fruchtige, würzig-pfeffrige Geschmack.

Ein Weinviertel DAC ist stets trocken, sein Alkoholgehalt liegt zwischen 12 und 13 Vol %, der Wein darf weder einen Holz- noch Botrytiston aufweisen.

Jede Weinviertel DAC Flasche trägt als optisches Kennzeichen die Weinviertel DAC Flaschenkapsel.

"Es ist ein fantastischer Jahrgang - und heuer haben wir genug davon", denkt Yorke nicht nur an die Qualität, sondern auch an die Quantität, denn die Menge war 2024 geringer, was zu Engpässen beim Export führte. Weinkönigin im Einsatz Bundesweinkönig Laura war in der Hofburg viel unterwegs: Zum einen, um mit anderen Winzern und Weinliebhabern zu plaudern, zum anderen hatte das Weingut Hummel aus Niederschleinz (Bezirk Hollabrunn) selbst einen Stand im Zeremoniensaal. Dort waren ihre Eltern, Beatrix und Kurt, im Einsatz, um die Gäste über den heurigen Jahrgang aufzuklären.

