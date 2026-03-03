Wiener Hofburg

"Trinkfreude mit Charakter": Über 3.000 Gäste kosteten den Weinviertel DAC

Die "Youngsters", also die Jungwinzer, erhielten bei der diesjährigen Präsentation des Weinviertel DAC eine besondere Bühne in der Wiener Hofburg.
Wer herausfinden will, welcher Winzer aus dem Weinviertel den besten DAC keltert, für den war am Montag die Wiener Hofburg der "Place to be", denn dort wurde der Weinviertel DAC Jahrgang 2025 erstmals präsentiert.

Mit Lagenweinen auf Erfolgskurs: Weinviertel international gefragt

125 Winzer hatten ihre Stände im Festsaal, dem Zeremoniensaal und in der Hofburg Galerie aufgebaut und natürlich ihre Grünen Veltliner, die das Prädikat "Weinviertel DAC" tragen, mitgebracht. Für die Gäste galt: Vorbeischauen, verkosten, genießen! Diesem Aufruf des Regionalen Weinkomitees Weinviertel folgten über 3.000 Gäste, die die Hofburg stürmten. 

Frisch, fruchtig, trinkfreudig

"Der Winter war wie vor 25 Jahren und auch der Jahrgang ist wie vor 25 Jahren: Frisch, fruchtig, trinkfreudig und mit weniger Alkohol", analysiert Chris Yorke, Geschäftsführer von Österreich Wein, bei einem Gläschen klassischem Weinviertel DAC aus dem Hause Setzer. Hans Setzer ist nämlich nicht nur Winzer in Hohenwarth (Bezirk Hollabrunn), sondern ist auch Vorsitzender des Regionalen Weinkomitees Weinviertel.

"Es ist ein fantastischer Jahrgang - und heuer haben wir genug davon", denkt Yorke nicht nur an die Qualität, sondern auch an die Quantität, denn die Menge war 2024 geringer, was zu Engpässen beim Export führte. 

Weinkönigin im  Einsatz

Bundesweinkönig Laura war in der Hofburg viel unterwegs: Zum einen, um mit anderen Winzern und Weinliebhabern zu plaudern, zum anderen hatte das Weingut Hummel aus Niederschleinz (Bezirk Hollabrunn) selbst einen Stand im Zeremoniensaal. Dort waren ihre Eltern, Beatrix und Kurt, im Einsatz, um die Gäste über den heurigen Jahrgang aufzuklären.

Wo die Weinkönigin noch anzutreffen war: Bei den Youngsters, die im Festsaal eine eigene Bühne bekamen. Unter dem Motto "Spotlight: Youngsters" rückten 2026 erstmals 24 Jungwinzer ins Rampenlicht, die zeigten, was die Einzigartigkeit des Weinviertel DAC ausmacht. 

Weinviertel DAC als glanzvoller Hauptdarsteller

Was macht den Jahrgang 2025 aus? "Der Weinviertel DAC zeigt auch heuer wieder genau das, wofür unsere Herkunft steht: Frische, Würze und Trinkfreude mit Charakter", spricht Setzer über den "glanzvollen Hauptdarsteller in der Hofburg".

