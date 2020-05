Landeswahlbehörde gibt Opposition Recht

Dafür hat Bürgermeister Simlinger beklagt, man lasse sich nicht vorschreiben wen man wählen wolle. Er bezeichnete das Verfassungsgerichtshofurteil gar als "demokratiepolitisch bedenklich" und kündigte an, sich für eine Gesetzesänderung einzusetzen. Das hatte wiederum bei der Opposition Entrüstung ausgelöst.



Die Opposition sieht das klarerweise anders: "Klarerweise kann man nur jemanden in eine Funktion wählen, der dafür auch als Kandidat vorgeschlagen wurde", erklärte Leopold Ganser von Anfang an.



Das musste jetzt auch die Landeswahlbehörde bestätigen. Sie betonte in einem Nebenbescheid, dass sie verpflichtet ist, Verfassungsgerichtshofbeschlüsse umzusetzen. Nun hob sie ihre eigene Entscheidung, sowie die der Bezirkswahlbehörde, auf. Beide hatten zuvor der ÖVP Recht gegeben und die Beschwerde Gansers abgewiesen.