Landestheater: Blick hinter die Kulissen

Kurz bevor das Landestheater Niederösterreich in eine neue Saison startet, können Besucher am Tag der offenen Tür - am 10. September - das Theater von einer neuen Seite kennenlernen. Mit Theaterführungen, Bühnenshows, Lesungen und einem Kostümflohmarkt wird von 10 bis 16 Uhr ein abwechslungsreiches Programm geboten - und das bei freiem Eintritt.



Beim Theaterflohmarkt können Schnäppchen und Unikate aus dem Fundus des Landestheaters erstanden werden und zugleich auch etwas Gutes damit getan werden. Denn der Erlös aus dem Verkauf am Flohmarkt geht als Spende an den Sozialmarkt in St. Pölten.