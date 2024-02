Landesrechnungshof: Gutachten spaltet die Gemüter

Oppositionsparteien wie die Neos und die Grünen sehen das allerdings anders. Indra Collini von den Neos in einem Statement: „Alfred Riedl ist offenbar weder in der Lage sein Fehlverhalten zu erkennen noch den Prüfbericht des Landesrechnungshofs korrekt wiederzugeben. Dieser ist nämlich alles andere als ein Persilschein. Der Bericht zeigt klar auf, dass der Prüfausschuss in der Gemeinde seiner Verantwortung nicht nachgekommen ist.“

Ende des Vorjahres schien es so, als ob die Modernisierung des Sitzungssaals des Landtags in St. Pölten gescheitert ist. Präsident Karl Wilfing (ÖVP) will ja, dass mit der notwendigen Sanierung auch gleich technisch die Anforderungen eines modernen Landesparlaments erfüllt werden. Die SPÖ will da nicht mitziehen, die Neos hatten zuletzt auch abgewunken.

Aber Karl Wilfing gibt nicht auf. Er hat in den vergangenen Tagen wieder einmal das Gespräch mit den einzelnen Klubs gesucht, um doch noch eine Einigung zu diesem Thema zu finden. Mit der Landessprecherin der Neos, Indra Collini, soll es bereits einen sehr konstruktiven Termin gegeben haben. Die SPÖ will man nicht zuletzt auch mit dem Argument überzeugen, dass der millionenschwere Umbau natürlich ein Impuls für die in die Krise gekommene Bauwirtschaft wäre.