Mit einer neuen Herzschrittmacher-Technologie wurde im Landesklinikum Waidhofen/Ybbs erstmals eine Implantation durchgeführt. Der Schrittmacher nach dem Conduction System Pacing (CSP) ermöglicht eine besonders schonende Stimulation des Herzens.

Zwar wird das Waidhofner Herzkatheter-Labor laut NÖ Gesundheitsplan 2040+ in den kommenden Jahren nach Amstetten übersiedelt, dennoch kommt aus der kardiologischen Station im Ybbstal nun ein kräftiges Lebenszeichen. Die neue Schrittmachertechnik wird von der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) als Fortschritt für die kardiologische Versorgung in der Region beschrieben.

Elektrische Impulse für die Herzleistung

Herzschrittmacher sind eine etablierte Therapie für Patientinnen und Patienten mit einer krankhaft verlangsamten Herzfrequenz (Bradykardie). Sie geben bei ausbleibendem oder zu langsamem Herzschlag elektrische Impulse ab und sichern so eine ausreichende Herzleistung.