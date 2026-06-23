Landesausstellung 2030 in Retz: 24 Millionen Euro fließen in die Region

Der Beschluss für das Weinviertel fiel in der Landesregierung am Dienstag, wie ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bekannt gab. Die Landesschau ist nicht nur ein kulturelles Aushängeschild, sie ist vielmehr für die Region, in der sie stattfindet, ein touristischer Boost, werden doch große Summen investiert - im Falle von Retz sind das 24 Millionen Euro.

„Die Niederösterreichische Landesausstellung ist das wichtigste Regionalentwicklungsprojekt unseres Landes“, sagt Mikl-Leitner. Sie mache einerseits Geschichte, Kultur und Identität erlebbar und stärke andererseits den Tourismus. „Mit Retz, dem Retzer Land und dem Bezirk Hollabrunn haben wir einen Austragungsort gewählt, der wie kaum eine andere Region für die Verbindung von Natur, Kultur und Weinbau steht.“