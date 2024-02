Landespolitik intern: Tauwetter um Millionenprojekt und ein FPÖ-Coup

Das Superwahljahr 2024 beginnt in Niederösterreich schon recht früh. Von 10. bis 23. April können rund 500.000 Arbeitnehmer bei der AK-Wahl ihre Stimme abgeben, in etwa 1.000 Betrieben und Filialen werden Wahllokale eingerichtet. Der Urnengang ist aber auch per Brief oder in den Bezirks- und Servicestellen möglich.