"Land unter": Straßen nach Rohrbruch in Wiener Neustadt geflutet
Ein massiver Wasserrohrbruch in der Robert Stolz-Siedlung in Wiener Neustadt hat am Donnerstag zur Überflutung von Straßenteilen und einem Notfalleinsatz von Tiefbauern und dem Wasserwerk geführt.
In den Morgenstunden ist es zu einem Rohrbruch in einer Hauptleitung der Wasserversorgung im Musikantenviertel gekommen.
Alarm geschlagen
Wie Siedlungssprecher Hannes Winkler gegenüber dem KURIER erklärt, herrschte binnen kürzester Zeit auf den Straßenzügen rund um die Wohnsiedlung "Land unter".
Winkler schlug Alarm und verständigte die zuständigen Stellen der Stadtgemeinde.
Laut Rathaus-Sprecher Thomas Iwanschitz dürften Teile der Straße in dem betroffenen Bereich unterspült worden sein. Deshalb werden dringende Sanierungsarbeiten am Straßenzug notwendig sein. Die Arbeiten könnten mehrere Tage in Anspruch nehmen.
Kurze Zeit kein Wasser
Am Donnerstag war eine Tiefbaufirma bereits mit der Behebung des Rohrbruchs und dem Wechsel der beschädigten Leitung beschäftigt. In einem Wohnblock der Robert Stolz-Siedlung gab es vorübergehend kein Wasser bzw. nur geringen Wasserdruck.
Kommentare