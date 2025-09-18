"Land unter": Straßen nach Rohrbruch in Wiener Neustadt geflutet

Ein massiver Wasserrohrbruch in der Robert Stolz-Siedlung in Wiener Neustadt hat am Donnerstag zur Überflutung von Straßenteilen und einem Notfalleinsatz von Tiefbauern und dem Wasserwerk geführt. In den Morgenstunden ist es zu einem Rohrbruch in einer Hauptleitung der Wasserversorgung im Musikantenviertel gekommen.

Alarm geschlagen Wie Siedlungssprecher Hannes Winkler gegenüber dem KURIER erklärt, herrschte binnen kürzester Zeit auf den Straßenzügen rund um die Wohnsiedlung "Land unter". Winkler schlug Alarm und verständigte die zuständigen Stellen der Stadtgemeinde.

