Wiener Neustadt: Brand in der Nähe des Hauptbahnhofs

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt rückte Dienstagabend zu einem Garagenbrand in der Nähe des Hauptbahnhofs aus: Die Garagenbesitzer meldeten gegen 19.40 Uhr starke Rauchentwicklung aus einem der zahlreichen Abstellplätze.

Der Brand konnte rasch gelöscht, eine Ausbreitung auf benachbarte Garagen verhindert werden. Ein abgestellter Pkw, von dem der Brand wohl ausgegangen sein dürfte, war jedoch ein Totalschaden, berichteten die Einsatzkräfte am Mittwoch.

Weshalb der Pkw Feuer gefangen hatte, war vorerst unklar, die Polizei ermittelt.