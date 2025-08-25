Niederösterreich

Wohnhausbrand: Großeinsatz der Feuerwehren in der Buckligen Welt

Montagabend standen sechs Feuerwehren bei dem Brand in Bromberg im Einsatz.
25.08.25, 19:18
Ein Wohnhausbrand in Bromberg im Bezirk Wiener Neustadt hat Montagabend die Einsatzkräfte in der Buckligen Welt in Atem gehalten.

Mitten im Ortsgebiet war aus noch unbekannter Ursache ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen.

Eine dichte Rauchsäule über Bromberg

Bei der Anfahrt der Einsatzkräfte waren die Rauchsäule bzw. die Flammen von weit her sichtbar.

Brand unter Kontrolle

Die Freiwilligen Feuerwehren Bromberg, Oberschlatten, Schlag, Wiesmath, Hochwolkersdorf und Thernberg standen in den Abendstunden bei dem Brand im Einsatz. Gegen 19 Uhr meldeten die Einsatzkräfte, dass das Feuer bereits unter Kontrolle ist.

