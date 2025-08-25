Großbrand in Freyenstein an der Donau: 185 Feuerwehrleute eingesetzt
Zusammenfassung
- Großbrand in Freyenstein an der Donau: Acht Feuerwehren mit 185 Einsatzkräften und 25 Fahrzeugen im Einsatz.
- Löschwasser wurde direkt aus der Donau entnommen, das Feuer konnte nach intensiven Löscharbeiten unter Kontrolle gebracht werden.
- Brandursache und mögliche Verletzte sind noch unbekannt, der Schaden am Gebäude ist erheblich.
Aus den Betten geholt wurden in der Nacht auf Montag die Mitglieder von acht Feuerwehren in der Donauregion im Bezirk Amstetten.
In der Gemeinde Neustadtl stand im Ort Freyenstein direkt an der Donau ein Teil eines Wohngebäudes in Flammen. Von der Bezirksalarmzentrale wurde ein B3-Großalarm ausgegeben.
Die Sirenen heulten um 22.30 Uhr. Schon bei der Anfahrt zum Einsatzort habe man den Feuerschein weithin gesehen, berichtete die Feuerwehr Neustadtl/Donau. Die ersten Atemschutztrupps begannen sofort nach der Ankunft mit intensiven Löscharbeiten.
Während laufend neue Feuerwehrkräfte eintrafen wurde bereits die Löschwasserversorgung direkt aus der benachbarten Donau aufgebaut. Mehrere Löschtrupps rangen dann das Feuer nieder und brachten es unter Kontrolle. Dann wurden Teile des Daches geöffnet, um das Feuer besser von außen bekämpfen zu können.
Insgesamt waren acht Feuerwehren mit 185 Einsatzkräften bei dem Brand angerückt. 25 Feuerwehrfahrzeuge, Rettungskräfte aus Ybbs und Grein standen ebenso im Einsatz, wie Polizisten aus St. Georgen/Ybbsfelde und aus Amstetten.
Angaben über die Brandursache oder ob jemand verletzt worden ist, gab es vorerst nicht. Der Schaden am Gebäude ist jedenfalls groß. Um 0.31 Uhr wurde "Brand aus" gegeben. Die FF Neustadtl stellte danach eine Brandsicherheitswache.
