Großbrand in Freyenstein an der Donau: 185 Feuerwehrleute eingesetzt

Aus den Betten geholt wurden in der Nacht auf Montag die Mitglieder von acht Feuerwehren in der Donauregion im Bezirk Amstetten.

In der Gemeinde Neustadtl stand im Ort Freyenstein direkt an der Donau ein Teil eines Wohngebäudes in Flammen. Von der Bezirksalarmzentrale wurde ein B3-Großalarm ausgegeben.