Große Trauer über den Tod einer Göstlinger Pionierin im Ski-Weltcup

Im Hochkar-Skiort Göstling/Ybbs trauert man um die frühere Weltcup-Skirennläuferin Elfi Danner. Unter ihrem Mädchennamen Elfi Deufl hatte sie als blutjunge Abfahrsläuferin für Furore gesorgt, war in Niederösterreich ein Sportstar und die erste Weltcupläuferin des Skiclubs Göstling. Danner ist am Montag nach schwerer Krankheit im 67. Lebensjahr gestorben. "Es ist sehr tragisch. Sie war ein Vorbild, hat immer gern im Verein in der Nachwuchsarbeit und bei Veranstaltungen mitgearbeitet solange es die Gesundheit zuließ. Sie hat einen Ehrenplatz in unserer Erinnerung“, sagt Schiclub-Obmann Robert Fahrnberger. Im Verein war Elfi Danner eine Art Pionierin für nachfolgende Weltcupstars, wie Thomas Sykora, Katharina Zettel oder Andreas Buder. Mit letzterem wurde sie von ihrem Verein im Jahr 2012 zum Ehrenmitglied ernannt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Schiklub Göstling/ Robert Fahrnberger Elfi Danner war hochgeschätztes Mitglied im Schiclub Göstling.

"Sie hat damals als ganz junge Rennläuferin bewiesen, dass man als Flachländerin aus Niederösterreich sehr wohl im Weltcup Fuß fassen kann“, erinnert sich Fahrnberger. Bis zum Schluss sei die Elfi Mitglied des Vorstandes im Schiclub Gösling gewesen.

Nicht nur als sportliches Vorbild, sondern auch als leutselige, lebenslustige Kameradin werde Elfi Danner fehlen, sagt Fahrnberger. In den vergangenen Jahren habe sie sich aus dem geselligen Leben etwas zurückgenommen, um die 2023 verstorbene Mutter zu pflegen und zu betreuen. Karriere Die sportliche Karriere der jungen Ybbstalerin ist ein gewichtiger Abschnitt in der Chronik des Schiclubs. 1968 mit zehn Jahren im Verein aufgenommen, folgten einige Jahre später die ersten Titel in der Jugend und bei den Juniorinnen. 1974 wurde sie Junioren-Europameisterin und gewann als 15-Jährige den Europacup-Gesamtsieg in der Abfahrt. Mit 16 fuhr Elfi im ÖSV-Dress erstmals im Weltcup. Erste Punkte gab’s in Val-d’Isere mit dem 24. Platz und kurz in Saalbach-Hinterglemm mit dem 6. Platz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Schiklub Göstling/ Robert Fahrnberger War gerne in Gesellschaft ihrer Sportgemeinschaft: Elfi Danner.

Die größten Erfolge stellten sich 1975/76 ein, als Elfi Deufl im Weltcup bei der Abfahrt in Aprica Platz 2 und wenig später in Bad Gastein Platz 3 holte. Laufende Top Ten-Platzierungen bescherten das Ticket für die Olympischen Spiele in Innsbruck. Zu ihrem Pech verhinderte dort aber eine Erkrankung den Start.