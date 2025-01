Ski-Staatsmeisterschaften finden heuer am Hochkar statt

von Paula Leschnik Die Alpinen Österreichischen Meisterschaften für Damen und Herren finden heuer am Hochkar statt. Am 2. und 3. April werden die Besten in den Disziplinen Slalom und Riesentorlauf ermittelt. Dabei handelt es sich um die größte Sportveranstaltung dieses Jahr in Niederösterreich. Veranstaltet wird das Spektakel vom Skiklub Göstling-Hochkar.

Obmann Robert Fahrnberger berichtet, dass schon jetzt etwa 100 bis 120 Leute täglich an den Vorbereitungsarbeiten beteiligt sind. Dass die Meisterschaften wieder am Hochkar stattfinden werden, ist für Fahrnberger eine Ehre: „Der Austragungsort ist jedes Jahr in einem anderen Bundesland. Ich bin stolz, dass wir heuer wieder genommen worden sind“. Bereits im Jahr 2017 war das Skigebiet Gastgeber der ÖM.

Vorsorge für Pisten Auftakt machen am zweiten April die beiden Rennen des Riesenslaloms auf der Stützenabfahrt. Die Gesamtlänge beträgt 1.290 Meter bei einer Höhendifferenz von 296 Metern zwischen Start und Ziel. Am Abend folgt dann die große Willkommensfeier mit Siegerehrung am Dorfplatz. Im Anschluss findet die Startnummernauslosung für den Slalom statt. Am Tag zwei liegt das Ziel der 532 Meter langen Strecke schon beim Almgasthof.

Dass die vier Rennen innerhalb von zwei Tagen auf derselben Piste gefahren werden, wird eine Herausforderung, meint Fahrnberger. Bereits jetzt wird die Piste präpariert, um sicherzustellen, dass Anfang April genug Schnee liegt. Fahrnberger ist aber zuversichtlich: „Wir werden mit viel Salz arbeiten, dass es an den Renntagen keine Probleme gibt“. Fahrnberger rechnet mit 1.000 bis 2.000 Zuschauern. Das sei jedoch besonders von der Witterung abhängig.

Lokalmatador fällt aus Christoph Krenn kann die Rennen nur von der Zuschauertribüne aus mitverfolgen. Im Gespräch mit der NÖN bestätigt der zweifache Super-G-Staatsmeister, dass er in dieser Saison nicht mehr fahren wird. Grund für den Ausfall ist ein schwerer Sturz beim Europacup-Super-G in Verbier (Schweiz). Dabei hat er einen Kreuzbandriss im linken Bein erlitten und musste operiert werden.