Land, Gemeinden und Retter einigten sich über Finanzierung

Die Rettungsorganisationen bewährten sich als zentrale Säule im Gesundheitssystem in der Corona-Pandemie. Nun wird ihre Finanzierung in NÖ auf neue Beine gestellt. Das Land und die Gemeinden werden ab 2021 gemeinsam über das neue „Normkostenmodell“ die Sicherung des Rettungswesens finanzieren. Das Rote Kreuz und der Arbeiter Samariterbund (ASB) müssen damit nicht mehr mit 573 Gemeinden einzeln verhandeln, wie das bisher der Fall war.

Bis zum vergangenen Samstag sei über die neue Finanzierung seit 2018 hart verhandelt worden, berichtete Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Es galt die Diskrepanz der überregional über Notruf 144 gesteuerten Rettungsfahrten mit der gesetzlichen Pflicht der Gemeinden für die Finanzierung des regionalen Rettungsdienstes zu überwinden. „Nunmehr sollen die Beträge in einem neuen Modell an einer Stelle eingehoben und dann von den Rettungsorganisationen an die Bezirks- und Ortsstellen verteilt werden“, sagte die Landesrätin. Weit über eine Million Rettungs- und Krankentransporte, oder 2.859 Einsätze pro Tag, wurden 2019 über Notruf 144 in NÖ registriert, beschrieb Königsberger-Ludwig die Leistung der Rettungsdienste.