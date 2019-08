Lagerhalle im Bezirk Gänserndorf durch Brand vernichtet

In Raasdorf (Bezirk Gänserndorf) ist am Samstag in den Morgenstunden eine Lager- und Verarbeitungshalle durch einen Brand vernichtet worden. 2.600 Quadratmeter waren in Flammen gestanden, teilte Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schicker auf Anfrage mit. Ein Übergreifen des Brandes auf weitere Objekte wurde verhindert.

20 Feuerwehren mit 280 Mann und 50 Fahrzeugen waren laut Schicker auf dem Gelände eines Obst- und Gemüsehändlers mit einem massiven Löscheinsatz beschäftigt. Brandalarm war kurz vor 5.00 Uhr ausgelöst worden. "Wir werden bestimmt den ganz Tag beschäftigt sein", sagte der Bezirkskommandant. Die Ursache des Feuers war vorerst nicht bekannt.