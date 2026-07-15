Rücktritt an der Spitze der Landesgesundheitsagentur in NÖ

Bei de r Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur (LGA) kommt es zu einem personellen Wechsel an der Spitze. Personalvorstand Gerhard Dafert hat sein Vorstandsmandat mit sofortiger Wirkung aus gesundheitlichen Gründen zurückgelegt und ist in den Ruhestand getreten.

Der 2025 in den Vorstand berufene Dafert war für die Personalagenden sowie für Rechts- und Compliance-Themen der Landesgesundheitsagentur verantwortlich. Während seiner kurzen Amtszeit - Ende Jänner 2025 trat er sein Amt an - begleitete er unter anderem die Umsetzung des NÖ Gesundheitsplans. Im Personalbereich setzte er Schwerpunkte bei der Dienstplanstabilität, der Personalbedarfsplanung sowie der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Zudem trieb er Maßnahmen im Bereich Compliance und Datenschutz voran.

Nach seinem Ausscheiden werden seine bisherigen Zuständigkeiten vorerst auf die beiden verbliebenen Vorstandsmitglieder Elisabeth Bräutigam und Bernhard Kadlec aufgeteilt. Diese Neuverteilung wurde in einer Sitzung des Aufsichtsrates beschlossen. Laut der Landesgesundheitsagentur soll dadurch ein nahtloser Übergang gewährleistet werden.