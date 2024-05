Länder wollen Steuerausnahme für fossilen Agrardiesel

Generell stellte Pernkopf das Treffen der Landesagrarreferenten unter das Motto "Mehr Landwirtschaft, weniger Zettelwirtschaft". In diesem Kontext kann auch die Forderung nach einem europäischem Vorschriftenstopp für drei Jahre sowie nach der Evaluierung aller neuen Regelungen verstanden werden. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) schlug in eine ähnliche Kerbe und sprach davon, dass zahlreiche Bauern derzeit das Gefühl hätten, "von den Regelungen der EU sekkiert zu werden".

Unterstrichen wurde von Totschnig bei der Pressekonferenz in Krems die ablehnende Haltung zum Renaturierungsgesetz und zur EU-Entwaldungsverordnung. Einig war man sich auch bei der Forderung nach einer Senkung des Schutzstatus des Wolfes. Das Tier sei nicht mehr vom Aussterben bedroht, "die Bestände haben sich in den letzten Jahrzehnten erholt", konstatierte der ÖVP-EU-Abgeordnete Alexander Bernhuber. Verwiesen wurde auf eine einheitliche Länderstellungnahme, an die der Bund und insbesondere Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) formal gebunden sei. Die Position müsse im EU-Rat also unterstützt werden.