Lackner und Jauk, zwei „Manager mit Herz“

Zum bereits fünften Mal wurden Personen vor den Vorhang gebeten, die verlässliche Partner in den Regionen sind, betont Kultur.Region.Niederösterreich-Aufsichtsratsvorsitzender Erwin Pröll: „Wir tun dies, um die Bedeutung der Regionalkultur herauszustreichen und auch um Persönlichkeiten zu würdigen, die sich durch ihre Zusammenarbeit mit der Kultur.Region.Niederösterreich verdient gemacht haben.“

Mit dem Generaldirektor der NÖ Versicherung, Stefan Jauk , und dem ehemaligen Vorstandsdirektor Bernhard Lackner , nunmehr Direktor der NV-Beteiligungsholding, zeichnete Pröll im Schlossgasthof Artstetten zwei deklarierte Förderer der Regionalkultur aus. Erwin Pröll betonte: „Regionalkultur ist ein verlässlicher Ort der Gemeinschaft. Wer also Kultur stärkt, stärkt den Zusammenhalt in der Gesellschaft, weil diese Kultur die Menschen zusammenbringt.“

Jauk, Generaldirektor der NÖ Versicherung, empfindet Kulturförderung als Selbstverständlichkeit. Für den Wahl-Klosterneuburger sind nicht nur Großsponsorings von Bedeutung, sondern auch die Unterstützung vieler kleinerer regionaler Aktivitäten von Vereinen und Initiativen.

Lackner war bis Ende 2025 Vorstandsdirektor der NÖ Versicherung und ist nunmehr Direktor der NV-Beteiligungsholding. Dem Kremser war Kultursponsoring immer ein Herzensanliegen, er ist im Förderverein Dom der Wachau aktiv, schätzt das Festival aufhOHRchen oder den Dirndlgwandsonntag.

Beide freuen sich über die Auszeichnung: „Für uns ist das eine große Freude und Ehre. Beide, Versicherung und Kultur, sind sehr nah bei den Menschen.“