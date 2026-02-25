13 Auszeichnungen für das News-Design im KURIER
Der KURIER wurde beim 27. European Newspaper Award mit insgesamt 13 Awards of Excellence für herausragendes News-Design ausgezeichnet. Damit erlebt das Medienhaus eines der erfolgreichsten seit Bestehen dieses Designwettbewerbs. Zeitungen aus 22 Ländern nahmen am 27. Wettbewerb teil. Insgesamt 3000 Einreichungen gab es, ein leichter Rückgang zum Vorjahr, und mehreren Hundert Online-Einreichungen.
Auszeichnungen für den KURIER gab es in zehn unterschiedlichen Kategorien für überregionale Tageszeitungen ausgezeichnet, darunter so wichtige Bereiche wie Covergestaltung, Visualisierung, visuelles Storytelling und auch Podcasts.
Die ausgezeichneten Seiten im KURIER
Wie jedes Jahr wurden vier Hauptpreise vergeben – und hier wurde eine neue Kategorie eingeführt: Neu sind sogenannte Special-Title-Zeitungen, erster Sieger ist ZFK – Zeitung für kommunale Wirtschaft aus Deutschland. In der bisherigen Kategorie Regionalzeitung wurde heuer kein Preis vergeben. Beste Lokalzeitung ist La Provincia aus Spanien, beste überregionale Zeitung ist Público aus Portugal. Bei den Wochenzeitungen siegte H Kathimerini aus Griechenland.
Sichtbar und verständlich
„Gutes Design ist kein Selbstzweck – es ist das, was Journalismus sichtbar, verständlich und spürbar macht“, sagt Helge Schalk, Art Director im KURIER Medienhaus, zu den Auszeichnungen.
Gewürdigt wurden mehrere Seiten aus dem KURIER am Sonntag, die Serie „Geschichte zum Anschauen“, die Magazin-Strecke zum Thema „Microdosing“ aus dem Magazin Leben und das Podcast-Live-Event „Dunkle Spuren“.
Die Auszeichnungen werden bei einem Kongress am 17. und 18. Juni im Palais Niederösterreich in Wien vergeben.
Info: newspaperaward.org
